Обзор мировых СМИ: события вокруг КНДР, выплаты жертвам Беслана

РИА Новости Украина

ЕСПЧ присудил выплатить жертвам Беслана €3 млн. Зарубежные СМИ пишут о решении ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году, который постановил 13 апреля, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро компенсации издержек представителям заявителей.

Газета Financial Times отмечает, что это постановление позволяет людям утверждать, что "неспособность предотвратить террористический акт, даже если нет прямой угрозы определенной цели, может нарушить обещание защищать".

По данным издания, российскими властями в ходе спецоперации по спасению заложников не были предприняты необходимые меры по минимизации возможного вреда и исключению риска гибели мирных граждан.

Искажение списков французских избирателей. За восемь дней до первого тура президентских выборов во Франции оказалось, что ряд избирателей внесены в электоральные списки дважды. Об этом сообщают ряд французских СМИ, в то числе Monde, Figaro, Obs.

Все эти случаи связаны со сменой места жительства. В частности, как пишет газета Monde, Поль М. ранее проживал в Версале, а после переезда в Шавиль в декабре зарегистрировался в качестве избирателя по новому адресу. Однако регистрационные карточки избирателя на его имя пришли по двум адресам.

СМИ отмечают, что аналогичная ситуация происходила в ходе выборов 2012 года. В этом году количество избирателей с двумя регистрационными карточками может достигнуть 500 тысяч. Журналисты задаются вопросом, может ли это повлиять на исход выборов, отмечая, что повторное голосование запрещено законом и карается штрафом и лишением свободы до двух лет.

"Матерь всех бомб". США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130.

В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Telegraph, Independent, Washington Post, New York Times, Hill.

Сообщается, что по меньшей мере 36 боевиков ИГ были уничтожены в Афганистане в результате применения США "матери всех бомб". New York Times приводит также данные представителя губернатора провинции Нангархар, согласно которым были ликвидированы 82 боевика. Газета отмечает, что информация о точном масштабе ущерба экстремистам еще уточняется.

Взрыв почувствовали также местные жители, находившиеся на расстоянии десятков миль от места ее применения.

События в КНДР. Передовицы мировых СМИ (Telegraph, New York Times, Washington Post и другие) заняли события в Северной Корее, где растет напряженность в связи с ожидаемым ядерным пуском КНДР.

Газета Telegraph пишет, что ВМС США могут нанести превентивный удар по КНДР в случае ядерных испытаний. По данным газеты, Ким Чен Ын пообещал "грандиозное событие" к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера.

В свою очередь издание New York Times сообщает, что свою озабоченность событиями на Корейском полуострове выражает Китай. Глава МИД КНР Ван И заявил, что в случае, если ситуация выйдет из под контроля, США, КНДР и Южная Корея должны будут "взять на себя ответственность за исторические последствия и заплатить за это соответствующую цену".