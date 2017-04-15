В Японии борются с эффектом "чернобыльского ежика"

РИА Новости Украина

Минобразования Японии провело первое исследование в связи со случаями дискриминации и издевательств со стороны сверстников, с которыми сталкиваются дети, эвакуированные из зоны радиоактивного заражения вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1".

По данным министерства, над ними насмехаются другие дети, обзывая их "радиоактивными", "заразными" и т.д. Министр образования Мацуно Хирокадзу назвал ситуацию нетерпимой, и объединить усилия учителей, родителей и всего общества для ее преодоления. Расследование выявило более 200 случаев травли эвакуированных школьников. По словам министра, возможно, что это лишь верхушка айсберга, поскольку многие дети могут скрывать свои проблемы.

Аналогичная ситуация имела место после Чернобыльской аварии. Детей вынужденных переселенцев из зон радиоактивного заражения другие дети дразнили "чернобыльскими ежиками", подразумевая то, что к ним опасно прикасаться. Своими воспоминаниями со Sputnik поделился редактор портала "Инфокурьер" из белорусского города Слуцк Алесь Достанко: "Мне было 12 лет, когда в наш летний лагерь приехали дети переселенцев "оттуда", из загрязненных территорий. По малости лет мы не понимали, что значит "оттуда", но уже тогда впитали мысль: радиация — это страшно. Первое время мы сторонились и избегали общения с ними. Как к ним приклеилось прозвище "Чернобыльские ёжики", не знаю. Возможно, оно содержало в себе одновременно и сочувствие, и боязнь подхватить радиацию, словно она какой-то вирус. Мне врезалось в память, что они не обижались на нас, не пытались защититься, но держались сдержанно и обособленно. Только повзрослев, я понял, что, возможно, они знали и испытали нечто такое, чего не довелось испытать нам".

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Система школьного воспитания в Японии, безусловно, заслуживает уважения: дети поочередно убираются в классе, ухаживают за растениями, вместе ходят на экскурсии, участвуют в соревнованиях и школьных кружках. Так формируется трудолюбие, умение подчинять свои чувства интересам коллектива, способность сохранять природу, вносить вклад в развитие общества. Однако идея соответствия единому стандарту настолько прочно укореняется в сознании детей, что малейшее отличие от других может превратить ребенка в объект насмешек. Это относится не только к Японии, — свидетельствует школьный психолог Алла Прокофьева: "Детская агрессия – известное явление. Как правило, страдают те, кто выглядит, или ведет себя не так, как большинство. В первую очередь, дети с особенностями развития, усыновленные дети, дети вынужденных переселенцев. В лучшем случае с ними не дружат, в худшем — глумятся и издеваются. Универсального совета, как с этим бороться, нет и быть не может. Все зависит от характера самого ребенка и конкретной ситуации. Но психологи и учителя уверены, чтобы ребенок стал в классе "своим", учителю надо постараться показать, что он, такой же, как все. Ни в коем случае нельзя проявлять к нему снисхождение как к "ущербному", жалеть и требовать от других сочувствия. Такого ребенка надо не выделять из коллектива, а, наоборот, поставить на равный со всеми уровень".

По мнению психолога Европейского регистра Николая Рычкова, не школа определяет основные ценности ребенка: "Конечно, коррекцию такого поведения могут и должны проводить и семья, и школа, и общество. Но все же основная задача школы – это образование, а не воспитание, хотя, конечно, она формирует какой-то тип поведения. Но не школа определяет основные ценности ребенка. Какого-то универсального рецепта для всех случаев нет, но, думаю, определяющим должно быть отношение родителей к тому, что делает их ребенок. Им нужно говорить с ребенком ясно и просто, четко разграничивать, что есть хорошо, и что плохо, включая контакты с его сверстниками".

Детская агрессия, считают психологи, это – примерка детьми рамок дозволенности. И оставлять такие случаи без внимания недопустимо, нельзя доводить конфликт между детьми до крайности.