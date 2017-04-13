"Проверка фактов" в Google: идет очень крупное противостояние - немецкий политик

РИА Новости Украина

Google ввёл новую функцию проверки фактов. Пока ещё не совсем понятно, как именно она функционирует, но корреспондент Sputnik Болле Зельке попросил главу отделения партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Райнланд – Пфальц Йоахима Пауля прокомментировать, как АдГ расценивает подобное развитие событий.

Пауль входит в состав комитета ландтага по делам СМИ, цифровой инфраструктуры и сетевой политики.

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"В данный момент речь по сути своей идёт о том, кому принадлежит приоритет интерпретации в сети. Вспомните понятие "лживая пресса", которое с возмущением отвергали традиционные СМИ. Но теперь в моду входит понятие "Fake News" — фальшивые новости. Мы наблюдаем это со смешанными чувствами.

Конечно, в принципе нельзя ничего возразить против того, что новости могут подвергаться проверке, но разве в отношении новостей публично-правовых телерадиокомпаний или так называемых традиционных СМИ проводится проверка фактов? Они что, всегда сообщают достоверную информацию?

Вспомните о нападениях в новогоднюю ночь – тогда телерадиокомпания WDR (Westdeutscher Rundfunk) в течение 48 часов не сообщала о случившемся. Или когда, к примеру, не упоминают, кто преступники по происхождению, а говорят просто о "молодых людях" – это разве уже не фейковая новость? Как это проверить? Мы наблюдаем за этим, и мы относимся к этому крайне критически, потому что мы, видимо, понимаем причины, которые за этим кроются.

Политический класс, или истеблишмент, то есть партии, существующие уже давно, и традиционные СМИ, естественно, боятся социальных СМИ. Думаю, что они сейчас, устраивая эти кампании – по борьбе с "фейковыми новостями" или с "языком ненависти", которые они якобы находят в сети, — пытаются выставить в плохом свете социальные СМИ и оспорить достоверность предоставляемой ими информации. При этом я считаю, что как раз социальные СМИ предоставляют особенно достоверную информацию, потому что они могут оказать корректирующее воздействие.

Без социальных СМИ политический ландшафт определялся бы только традиционными игроками, публично-правовыми телерадиокомпаниями — а их капитал составляет 8 миллиардов евро! Думаю, что это не всем нравится.

По сути, речь тут идёт о столкновении между новыми и старыми, традиционными игроками. Конечно, ясно, что АдГ – это партия, которая прибегает к помощи социальных СМИ. Мы и возникли из социальных СМИ, потому что люди увидели, что повседневная реальность всё сильнее отличается от того, о чём сообщают человеку СМИ.

Я могу назвать Вам много примеров из этой области: политика по отношению к России, ЕС и евро, якобы успешная интеграция сотен тысяч претендентов на получение убежища, всё ещё открытые границы – об этом мы ничего не узнаем в СМИ, и мы можем рассчитывать только на социальные СМИ и отчасти на нечёткие видео с телефонов, которые, тем не менее, кажутся определённой части населения более достоверными. Мы знаем, например, что границы по-прежнему открыты. Об этом ничего не сообщают.

Сейчас идёт очень крупное противостояние. По сути, образовался картель из давно существующих партий, которые, естественно, очень хорошо встроены в структуру традиционных СМИ", — рассказал Пауль.