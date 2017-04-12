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    Переговоры в Москве: РФ нужны реальные дивиденды, которые не заберут – Мирзаян

    Тема:

    РФ и США: железный занавес (562)

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    Америке выгодно, чтобы Россия развернулась лицом к Европе и отвернулась от Китая. Если это произойдет, в будущем американцам станет легче выполнять задачу по сдерживанию восточного гиганта, считает политолог Геворг Мирзаян.
    Геворг Мирзаян, политолог
    Геворг Мирзаян, facebook

    РИА Новости Украина

    В среду, 12 апреля, в российском МИДе состоятся переговоры с государственным секретарем США. Рексом Тиллерсон уже пообещал  занять на них жесткую позицию. А какова будет российская реакция на принципиальные установки США и где проходит пресловутая "красная линия" между странами?

    Об этом корреспондент Sputnik Лев Рыжков спросил у российского политолога Геворга Мирзаяна.

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    Мирзаян уверен, что определенное давление на Россию на этих переговорах будет оказано.

    "Безусловно, Трамп будет много требовать, – отметил политолог. – От России будут требовать "сдать" Асада, будут требовать отказаться от сотрудничества с Ираном. Российская сторона, в принципе, готова разговаривать о многом. Но Москве нужен не ультиматум, а диалог. Возможно,  торг. Что могут американцы предложить взамен? Отказ от санкций, их отмена – это не товар, а инструмент шантажиста. Потому что сегодня ты отказался, завтра – снова начал конфронтацию".

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    По мнению эксперта, России нужны какие-то реальные дивиденды, которые потом не заберут.

    "И даже если Тиллерсон не договорится о каких-то вариантах размена, программа-минимум будет выполнена, – считает Мирзаян. – Обе стороны при личной встрече обрисуют друг другу свои "красные линии". И уже потом все будут действовать, исходя из уважения к "красным линиям" друг друга".

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    По мнению Мирзаяна, недавний ракетный налет на сирийский аэродром Шайрат переходом "красных линий" не являлся.

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    "Россия была проинформирована о налете, – отмечает эксперт. – Российские военные и техника не попали под обстрел, аэродром не был разрушен, дальнейшие вылеты с него совершать можно. Не пострадала и боеспособная сирийская авиация".

    Вообще, ракетный удар по Сирии, по мнению эксперта, послужил тому, что Трамп за один раз убил очень много "зайцев".

    "Трамп показал свою крутизну собственным СМИ, – констатировал Мирзаян. – Он поставил их в сложное положение, поскольку СМИ теперь вынуждены Трампа хвалить. Трамп продемонстрировал охрану американских интересов по всему миру. Он надавил на Китай, показав, что с этой державой тоже можно разговаривать с позиции силы. Ну, и естественно, Трамп отдалился  от угрозы импичмента".

    От США требуется немногое

    По мнению эксперта, взаимопонимание и компромисс между Россией и США – вполне возможны. Более того, сфер и областей потенциального сотрудничества очень много.

    "Это и борьба с терроризмом. И совместное сдерживание Китая, Ирана и стран восточной Азии на Ближнем Востоке, – отметил политолог. – И создание архитектуры настоящей безопасности Европы. На самом деле, конфликтных вопросов у нас очень мало. А от американцев требуется немногое: просто прекратить вмешательство в российскую зону ответственности на постсоветском пространстве, уважая тем самым российские интересы".

    По мнению Геворга Мирзаяна, Америке выгодно, чтобы Россия развернулась лицом к Европе и отвернулась от Китая. Если это произойдет, в будущем американцам станет легче выполнять задачу по сдерживанию восточного гиганта.

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