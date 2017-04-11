"Проверка фактов" в Google: Можно закрыть половину мейнстримных СМИ – Мюллер

РИА Новости Украина

Грозит ли опасность свободе слова и прессы? В пятницу, 7 апреля, концерн Google запустил свою "Инициативу проверки фактов" (Fact Checking Initiative), с помощью которой должна будет вестись борьба с фейковыми новостями. Проверять правдивость сообщений будут в том числе и такие медийные гиганты, такие как CNN и Guardian.

Глава объединения "Постоянная конференция для аудитории публично-правовых СМИ" Марен Мюллер в интервью Sputnik отметила, что инициатива попахивает цензурой.

Если проверять, то тогда уж всех, считает Мюллер, которая уже не первый год занимается установлением фейковых новостей у публично-правовых теле- и радиокомпаний и подаёт жалобы на соответствующие программы.

"Если Google всерьёз делает такое предложение, то внимание нужно обращать и на традиционные СМИ. Если проверка фактов будет вестись как следует, то, наверное, половина общепризнанных СМИ закроется".

Уже не первый год можно наблюдать, что не только публично-правовые, но и частные телерадиокомпании распространяют схожую информацию, говорит Мюллер. И если теперь мейнстримовским СМИ будет поручено проверять в Google содержание сообщений других СМИ, то здесь скрывается опасность цензуры, считает она.

"Ведь абсолютно ясно, куда движется эта история. Естественно, нужно поддерживать те нарративы, которые всё время выстраивались. Если первые ссылки, которые находит Google, содержат непопулярные мнения, которые неприемлемы для традиционных СМИ, то это мешает. Когда контроль СМИ осуществляется другим СМИ – это абсурд! Ведь свобода прессы и свобода слова действительны для всех. Кто же решает, что такое правда? Что такое актуальная новость, а что такое нарратив (storytelling)? Вся эта история движется в направлении цензуры СМИ".

Мюллер обращает внимание на то, что контроль содержания может быть "прогулкой по лезвию между различными интересами".

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"Свобода прессы подразумевает, что журналисты могут писать всё, что хотят – даже если знают, что это неправда. Тут к сообщению примешивается очень много мнения. Это балансирование: с одной стороны, не хочется подавлять мнения, с другой – есть, конечно, заинтересованность в хорошей проверяемой информации. Потому что невозможно принимать разумные решения, если тебя обманывают. В этом отношении было бы желательно осуществлять конструктивный контроль СМИ. Но этот контроль должен бы исходить снизу, от населения".

Наблюдения показывают, что в последние несколько лет разнообразие в Google уменьшилось, говорит Мюллер.

"Пару лет назад Google выдавал в ответ на запрос совершенно другой набор ссылок, и выбор был гораздо больше. Когда я сегодня задаю ключевое слово, я нахожу лишь однообразные мнения. У меня такое впечатление, что там делается предварительный выбор. Остаётся лишь открывать отдельные первоисточники и вообще больше не искать через Google".

Марен Мюллер полагает, что у Инициативы по проверке фактов нет будущего. Она уверена, что население очень скоро начнёт сопротивляться этой инициативе. В качестве альтернативы она предлагает создать фонд тестирования СМИ, который мог бы обеспечить качественное освещение событий.

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"Идея в том, чтобы создать фонд по проверке СМИ (Stiftung Medientest) по аналогии с защитой прав потребителей, вроде фонда Stiftung Warentest (фонд проверки качества товаров и услуг – прим. перев.). Можно было бы присваивать знак качества тем СМИ, которые обязуются правдиво освещать события, а не следовать господствующему нарративу правительства или союзников по НАТО".