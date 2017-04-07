О чем пишут в мире: Ракетный удар США по базе в Сирии и его последствия

РИА Новости Украина

Ракетный удар США по базе в Сирии. Американские газеты оперативно откликнулись на ракетный удар, нанесенный военными США по правительственной базе в Сирии.

Газета Wall Street Journal отмечает, что это первая военная операция США, направленная непосредственно против правительства САР. Президент Дональд Трамп, находившийся в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, подтвердил, что распорядился о проведении операции в ответ на "варварскую" химическую атаку в провинции Идлиб, в причастности к которой Вашингтон обвиняет официальный Дамаск.

Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами Tomahawk, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного в Пентагоне сообщает, что на аэродроме не было российских самолетов. Собеседник издания заявил, что Пентагон уведомил военных РФ о предстоящем ударе.

"Когда вокруг летает столько "томагавков", мы не хотели, чтобы они задели российские самолеты", – добавил он.

"Ракетный" ужин Си Цзиньпина и Трампа. Ведущие мировые СМИ (Guardian, USA TODAY, Hill, Washington Post, Welt) и многие другие пишут о первой встрече и переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Первая после победы Трампа на президентских выборах встреча с главой КНР состоялась в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. После долгого разговора с Си Цзиньпином Трамп заверил журналистов, что между двумя лидерами складываются дружеские отношения. От разговоров об итогах переговоров Трамп воздержался.

Прямо во время совместного обеда США проводили военную операцию в Сирии, в ходе которой они нанесли ракетный удар по правительственному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. О ракетном ударе военных США Трамп информировал Си Цзиньпина лично.

Помимо прочего внимание газет особо привлекло меню торжественного ужина в честь прибытия в США председателя КНР. Так издание USA Today пишет, что в качестве основного блюда на ужине в Мар-а-Лаго подавали на выбор либо тушеную в шампанском камбалу, либо стейк "Нью-Йорк". На гарнир гостям предлагали два вида картофеля и запечные овощи. Из напитков в меню значились белое и красное сухое вино. На десерт гостям были предложены шоколадный торт или сорбеты.

Быстрые ракеты Трампа. Газета New York Times отмечает скорость, с которой администрация Трампа приняла решение о ракетном ударе по правительственной базе в Сирии в ответ на химическую атаку, в причастности к которой Вашингтон обвиняет Дамаск.

Отмечается, что еще в четверг американские чиновники заявляли, что никакого решения пока не принято. Издание полагает, что это делалось намерено – с целью максимизировать эффект неожиданности при проведении операции.

"Это решение резко контрастирует с методичным и скрупулезным изучением возможности применения оружия, которым занималась администрация Обамы", – пишет газета.

В целом операция посылает "безошибочно агрессивный" сигнал о готовности Трампа использовать имеющуюся в его распоряжении силу, считают журналисты.

Ракеты и рынки. Деловое издание Wall Street Journal анализирует последствия ракетного удара США по правительственной базе в Сирии для мировых рынков.

После сообщений об ударе азиатские рынки, растущие на открытии, перешли к падению котировок, на стремлении инвесторов "припарковать" средства в самых малорискованных активах – таких как золото и японская йена. Индекс Nikkei на токийской бирже упал на 0,6% после роста на 0,1% после открытия. Японская валюта выросла на 0,6% по отношению к доллару в первые минуты после сообщений о бомбардировке.

Цены на золото в Лондоне поднялись до максимальной стоимости, начиная с ноября, а баррель нефти Brent подорожал на 1,4% – до 55,66 доллара.