Frankfurter Allgemeine Zeitung: кто те, которые объявили войну олигархам

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Холодницкий и Сытник — люди жесткие. Еще молодые, но крепкие и суровые, и оба были когда-то прокурорами в Украине. Тот, кто был прокурором в Украине, должен уметь действовать — жестко, быстро, как те олигархи, которые так долго командовали здесь. Раньше они четко давали понять молодым прокурорам, где можно нанести удар, а где нет. Один или два миллиона передавались тогда под столом от одного к другому: замки олигархов и их прокуроров стали национальными легендами, когда в результате революции Евромайдана 2014 года были взяты штурмом поместья кланов, окруженные высокими стенами", — пишет немецкий журналист Конрад Шуллер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Майдан хотел покончить с этой коррупцией, но не все пошло так гладко, как планировалось… Поскольку нет ничего такого, что олигарх в крайнем случае не смог бы финансировать(…)силам, осуществившим переворот, пришлось терпеть, когда один из старой касты господ получил бразды правления — Петр Порошенко, мультимиллионер, избранный президентом войны в 2014 году. С тех пор Украина является гибридным государством. В борьбе против кланов многое достигнуто, но пока еще нет ничего хорошего. Страну уже больше не назовешь чисто олигархической, но она — и не прозрачная демократия. Возможно, это демолигархия", — продолжает автор публикации.

"Но Холодницкий и Сытник, молодые провинциальные прокуроры, окрепшие и закаленные в борьбе против всяческих мелких гангстеров этой обширной страны, взяли в руки лом. Западные спонсоры и союзники Украины, Международный валютный фонд, ЕС, Соединенные Штаты требуют осушить старое болото. Они обязали Порошенко создать эффективные органы с независимым руководством для борьбы против коррупции, и по крайней мере в двух случаях это, видимо, удалось", — пишет немецкий журналист.

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"Артему Сытнику, 37-летнему шефу созданного в 2015 году Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и Назару Холодницкому, всего лишь 32-летнему руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оба стали победителями открытых конкурсов под международным контролем, оба второй год на службе, обоих хвалят все, кто в этом разбирается: западные специалисты в Киеве, Transparency International, демократическая оппозиция", — говорится в статье.

"Однако длительное время существовало одно важное "но". Сытник и Холодницкий рассылали своих следователей, ворошили горы дел, работали каждую ночь, пока не начинали слипаться глаза. Но чего им долго не хватало, так это "крупной рыбы" — первого по-настоящему важного обвиняемого. Они должны были поймать одного такого, будь то руководитель ведомства, а может быть, и министр, чтобы доказать все более обеспокоенной публике, что они — не просто бумажные тигры", — пишет Шуллер.

"Этого "но" больше не существует. Недавно Сытнику и Холодницкому в сети попала не просто крупная рыба, а, возможно, самая большая из обитающих в пруду институционной олигархии. 2 марта НАБУ арестовало ни много ни мало Романа Насирова, главу Государственной фискальной службы. С этого времени оба имеют дело с системой — и с президентом Порошенко. Вопрос о власти поставлен, войска подтягиваются: на одной стороне сеть демолигархии с ее органами власти, деньгами, президентом-миллионером, с другой стороны — два одиноких прокурора, гражданское общество и западная заграница", — продолжил автор публикации.

"Арест Насирова стал объявлением войны. Государственная фискальная служба десятилетиями была самым ужасным оружием и одновременно самым щедрым рогом изобилия олигархии. Тот, кто контролировал это ведомство с его тысячами вооруженных финансовых полицейских, мог за несколько часов закрыть любое предприятие, отключить его компьютеры, остановить производство. Но точно так же шеф национального финансового ведомства мог закрыть глаза на уклонение от уплаты налогов, а для особо хороших друзей он мог открыть неиссякаемые источники денег в виде фиктивной "компенсации", — пишет немецкий журналист.

"Поэтому с давних пор эта должность считалась главным бриллиантом в короне олигархии. С тех пор, как в 1991 году Украина стала независимой, глава этого финансового ведомства находился под личной защитой премьер-министра или президента. Он был неприкасаемым. Ни один прокурор никогда бы не осмелился целиться так высоко", — напомнил Шуллер.

"А теперь Холодницкий и Сытник арестовали этого человека. Согласно обвинению, он предоставил одному бизнесмену незаконную отсрочку от уплаты налогов и тем самым нанес государству ущерб в 68 миллионов евро. Предполагаемое лицо, извлекшее из этого пользу, скрылось за границей и утверждает оттуда, что выручка пошла на "проекты" президента Порошенко. Его канцелярия назвала это российской пропагандой, а защитники Насирова уверяли, что их мандант невиновен, как Святая земля на Голгофе, а его обвинители уподобились толпе, кричащей "распять его", — говорится в публикации.

"Арестованный 2 марта Насиров, глава Государственной фискальной службы, был освобожден под залог, однако расследование продолжается. Обвиняемый представляет собой почти идеальный портрет украинского крупного чиновника старой школы: в декларации о доходах, которые представители украинских властей обязаны публиковать с 2016 года, он указал (вместе с женой) не только пять квартир и три дома, но и то, что всегда считалось "дымящимся кольтом" коррупции, — огромное количество наличных денег, почти 1,7 миллиона евро в американских, украинских и европейских банкнотах. Это даже больше, чем почти миллион, который указал в качестве наличного состояния президент Порошенко. Невероятно, что такой человек должен сознаться. Это было бы крупнейшей катастрофой олигархов", — полагает автор статьи.

"Теперь оба охотника за коррупционерами сидят в строго охраняемых ведомствах под мониторами службы охраны и сражаются за свою добычу. Пока счет равный. Их открыто поддерживают представительство Европейского союза, а также посольства Соединенных Штатов, Германии и Великобритании. Демократическая оппозиция, вплоть до непримиримых критиков коррупции, таких как депутаты Мустафа Найем и Оксана Сыроед, нахваливает их. А председатель правления Transparency International в Украине Андрей Марусов не перестает высоко оценивать их деятельность", — пишет Шуллер.

"Улица мобилизована. Если Насиров, "крупная рыба", предстанет перед судом, если речь зайдет о размере его залога. И если он, небритый, помятый, в оранжевой футболке, произведет сначала перед судом впечатление человека, которого вот-вот настигнет инфаркт, а затем будет опять весело болтать со своими защитниками, то снаружи соберутся демонстранты, чтобы проследить, как бы судья не снял рыбу с крючка после тайного "звонка сверху", — продолжает немецкий журналист.

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"Демонстрации, давление улицы и огромные ожидания, которые пробудились теперь, — это молот: Сытник и Холодницкий знают, что они смогут продержаться только до тех пор, пока их поддерживает "улица", обозленное гражданское движение постмайдана, и поэтому они должны представить результат. Наковальня — встречное давление олигархической системы. Сытник и Холодницкий рассказали в интервью этой газете о том, как аппарат ставит им палки в колеса", — говорится в статье.

"В интересах следствия им приходилось выпрашивать результаты телефонной прослушки, поскольку секретная служба президента имеет на это законную монополию. "Обычная" генеральная прокуратура, которая также является инструментом президента, отбирает у них дела, а президентское большинство в парламенте, несмотря на протесты американцев и европейцев, хочет подсадить им проверяющего, единственное задание которого заключается в том, чтобы парализовать деятельность нового ведомства НАБУ. Один раз дело дошло даже до того, что "обычная" прокуратура просто велела арестовать следователей НАБУ", — продолжает автор публикации.

"Давление улицы с одной стороны, давление системы с другой, а между ними — двое одиноких мужчин: оба крепкие, решительные, но также уставшие и напряженные до крайности. Сытник постоянно тер глаза, когда он говорил, он выглядел нервозным, напряженным, чересчур сосредоточенным. У Холодницкого на лице были красные пятна. "Нелегко быть первым антикоррупционным прокурором в одной из самых коррумпированных стран Европы", — сказал он на прощание", — подытожил статью Конрад Шуллер.