Историк: Власти Польши не хотят видеть угрозы со стороны необандеровцев

РИА Новости Украина

В ночь со вторника на среду из гранатомётов была обстреляна резиденция Генерального Консульства Польши в Луцке в Украине. Только чудом никто не пострадал. А теперь в СМИ идут потоком интервью экспертов, как из Украины, так из Польши, на тему: кому это было на руку и кто виноват?

Предлагаем беседу Sputnik Polska с историком и независимым публицистом Богданом Пиенткой.

Власти в Киеве выразили своё возмущение инцидентом в Луцке. А глава Бюро национальной безопасности РП Павел Солох заметил: это – провокация, вопрос стоит так: кому это выгодно? Контекст известен: идёт агрессия России против Украины, кто-то хочет нанести ущерб польско-украинским отношениям. Что на это скажете?

– Я лучше приведу цитату генерального консула РП в Луцке Кшиштофа Савицкого, который считает: это – террористический акт, кто-то хотел убить людей! Но этого не заметил другой польский высокий чиновник, чьё мнение Вы уже привели, то есть — господин Солох.

А вот депутат Европарламента Михал Каминьский пошёл дальше, сказав, что ожидал чего-то подобного. Он заметил, что когда работал в канцелярии президента Леха Качиньского, то было много сигналов о провокациях со стороны России. Их целью было поссорить поляков с украинцами. Он даже уверял, что такие провокации были.

Реакцию официальных лиц РП на угрожающий инцидент в Луцке я бы назвал состоянием бессильного маразма. Эти люди не хотят замечать антипольского обличья украинского национализма и шовинизма, который развился и набрал силу вследствие политического переворота в Украине после Майдана.

Они не видят, что процессы идут в очень опасном направлении. Ведь Киев не контролирует политическую ситуацию не только на Западной Украине, но во всей стране.

Я хочу напомнить, что 16 марта ведущие украинские националистические организации, такие как "Свобода", "Конвент украинских националистов", "Правый сектор" и другие, приняли так называемый "Национальный манифест". Этого не заметили официальные лица польской политики, ибо все негативные инциденты, в частности, на Западной Украине они сразу называют российскими провокациями.

А в "Национальном Манифесте" речь идёт, в частности, о том, что украинские националисты хотят устранения нынешних властей в Киеве, доступа Украины к ядерному оружию, а также — речь там идёт о Балтийско-Черноморской Унии.

Кому-то из польских политиков, может, кажется, что речь идёт о концепции "Междуморья", о новом геополитическом формировании нескольких стран между Балтикой и Чёрным морем под эгидой Польши. А вот украинские националисты ясно выразили своё мнение: они не хотят ориентироваться ни на Запад, ни на Восток, в их планы входит формирование геополитического единения Украины, Польши, стран Балтии и Белоруссии, где ведущей силой будет Украина.

И, возможно, не случайны инциденты, которые мы наблюдаем с начала 2017 года не только на Западной Украине, но также и в Киеве, где было осквернено польское военное кладбище, а также совершено нападение на Посольство РП, на здании которого вывесили огромный портрет Бандеры.

Тут можно вспомнить и нападение на польское консульство во Львове, на здании которого появился плакат: "Это – наша земля!", а само здание облили красной краской. Теперь из гранатомёта атаковано было консульство РП в Луцке. Возможно, теперь мы видим реализацию тех геополитических концепций необандеровцев, о которых они сами написали в "Национальном манифесте", принятом 16 марта этого года.

Может, так они внушают, кто в новом союзе будет исполнять партию первой скрипки? Кто будет всеми руководить и кто подчиняться?

Город Луцк лежит на Волыни, где в годы Второй мировой войны украинские националисты совершили геноцид по отношению к польскому меньшинству. До сих пор апологеты идей бандеризма не хотят признавать вину со стороны УПА за те страшные преступления. Они не хотят знать правду, лишь твердят о провокациях со стороны России…

– Да, укрывание правды о преступлениях бандеровцев началось уже в тот момент, когда преступления совершались. А после окончания войны вся эмигрантская бандеровская публицистика в Канаде была направлена на тотальное сокрытие правды. Это происходит и ныне.

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И тут главную роль играет Институт национальной памяти Украины во главе с Владимиром Вятровичем. Именно оттуда идут нападки на польскую историческую память о тех страшных преступлениях, что были на Волыни.

И когда недавно Вятрович был в Вильнюсе, то активно противодействовал показу там польского художественного фильма "Волынь". Итак, позиция украинского национализма по оценке преступлений против поляков отнюдь не изменилась. Но, к сожалению, политические силы РП, что сейчас у власти, а также те, что находятся в оппозиции, включая бывшую "Солидарность", они будто не замечают опасности со стороны окрепшего украинского национализма. И не могут никак сообразить, что это – совсем неподходящий партнёр для политического сотрудничества.