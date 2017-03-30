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    Зарубежье

    Историк: Власти Польши не хотят видеть угрозы со стороны необандеровцев

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (29)

    (обновлено: )13230
    Власти в Польше не хотят замечать антипольского обличья украинского национализма и шовинизма, который развился и набрал силу вследствие политического переворота в Украине после Майдана, считает польский историк Богдан Пиентка.
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Gazeta Obywatelska

    РИА Новости Украина

    В ночь со вторника на среду из гранатомётов была обстреляна резиденция Генерального Консульства Польши в Луцке в Украине. Только чудом никто не пострадал. А теперь в СМИ идут потоком интервью экспертов, как из Украины, так из Польши,  на тему: кому  это было на руку и кто виноват? 

    Предлагаем беседу Sputnik Polska с историком и независимым публицистом Богданом Пиенткой

    Власти в Киеве выразили своё возмущение инцидентом в Луцке. А глава Бюро национальной безопасности РП Павел Солох заметил: это – провокация, вопрос стоит так: кому это выгодно? Контекст известен: идёт агрессия России против Украины, кто-то хочет нанести ущерб польско-украинским отношениям. Что на это скажете? 

    На месте обстрела генконсульства Польши в Луцке
    volynpost.com
    Обстрел в Луцке: Польшу раздражает, что все списывают на провокации – Исаев

    – Я лучше приведу цитату генерального консула РП в Луцке Кшиштофа Савицкого, который считает: это – террористический акт, кто-то хотел убить людей!  Но этого не заметил другой  польский  высокий чиновник, чьё мнение Вы уже привели, то есть — господин Солох. 

    А вот депутат Европарламента Михал Каминьский пошёл дальше, сказав, что  ожидал чего-то подобного. Он заметил, что когда работал в канцелярии президента Леха Качиньского, то было много сигналов о провокациях со стороны России.   Их целью было поссорить поляков с украинцами. Он даже уверял, что такие провокации были. 

    Реакцию официальных лиц РП на угрожающий инцидент в Луцке я бы назвал состоянием бессильного маразма. Эти люди не хотят замечать антипольского обличья украинского национализма и шовинизма, который развился и набрал силу вследствие политического переворота в Украине после Майдана.  

    Они не видят, что процессы идут в очень опасном направлении. Ведь Киев не контролирует политическую ситуацию не только на Западной Украине, но  во  всей стране. 

    Я  хочу напомнить, что 16 марта ведущие украинские националистические организации, такие как "Свобода", "Конвент украинских националистов", "Правый сектор" и другие, приняли так  называемый "Национальный манифест". Этого не заметили официальные лица польской политики, ибо все негативные инциденты, в частности, на Западной Украине они сразу называют российскими провокациями. 

    А  в  "Национальном Манифесте" речь идёт, в частности, о том, что украинские националисты хотят устранения нынешних властей в Киеве, доступа Украины к ядерному оружию, а также — речь там идёт о  Балтийско-Черноморской Унии.  

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
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    Кому-то  из польских политиков, может,  кажется, что речь идёт о концепции "Междуморья", о новом геополитическом формировании нескольких стран между Балтикой и Чёрным морем под эгидой Польши. А вот украинские националисты  ясно выразили своё мнение: они не хотят ориентироваться ни на Запад, ни на Восток, в их планы входит формирование геополитического единения Украины, Польши, стран Балтии и Белоруссии, где ведущей силой будет Украина. 

    И, возможно, не случайны инциденты, которые мы наблюдаем с начала 2017 года  не только на  Западной Украине, но также и в Киеве, где было осквернено польское военное кладбище, а также совершено нападение на Посольство РП, на здании которого вывесили огромный портрет Бандеры

    Тут можно вспомнить и  нападение  на  польское  консульство во Львове, на здании которого появился плакат: "Это – наша земля!", а само здание облили красной краской.  Теперь из гранатомёта атаковано было консульство РП в Луцке. Возможно, теперь мы видим реализацию тех геополитических концепций необандеровцев, о которых они сами написали в "Национальном манифесте", принятом 16 марта этого года.   

    Может, так они внушают, кто в новом союзе будет исполнять партию первой  скрипки? Кто будет всеми руководить и кто подчиняться? 

    Город Луцк лежит на Волыни, где в годы Второй мировой войны украинские националисты совершили геноцид по отношению к польскому меньшинству. До сих пор апологеты идей  бандеризма не хотят признавать вину  со стороны УПА за те страшные преступления.  Они не хотят знать правду, лишь твердят о провокациях со стороны России…

    – Да, укрывание правды о преступлениях бандеровцев началось уже в тот момент, когда преступления совершались. А после окончания войны вся эмигрантская бандеровская публицистика в Канаде была направлена на тотальное сокрытие правды. Это происходит и ныне. 

    Смотрите также: Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    И тут главную роль играет Институт национальной памяти Украины во главе с Владимиром Вятровичем. Именно оттуда идут нападки на польскую историческую память о тех страшных преступлениях, что были на Волыни.  

    И когда недавно Вятрович был в Вильнюсе, то активно противодействовал показу там польского художественного фильма "Волынь". Итак, позиция украинского национализма по оценке преступлений против поляков отнюдь не изменилась. Но,  к сожалению, политические силы РП, что сейчас у власти, а также те, что находятся в оппозиции, включая бывшую "Солидарность", они будто не замечают опасности со стороны окрепшего украинского национализма. И не могут никак сообразить, что это – совсем неподходящий партнёр для политического сотрудничества.

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