В воздухе пахнет демонстрацией: Гонконг накануне выборов

Жанна Манукян, для РИА Новости Украина, Пекин (Китай)

Воскресные выборы станут пятыми по счету с тех пор, как Великобритания передала суверенитет над Гонконгом Китаю, и первыми после массовых протестов и беспорядков осени-зимы 2014 года, когда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации.

Выборы-2017

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Несмотря на столкновения, протесты и дебаты, метод избрания остался прежним, после того как в июне 2015 года законодательный совет Гонконга (Legco) отклонил проект избирательной реформы, предложенный центральными властями Китая. Пекин предложил Гонконгу проект, согласно которому жители района с 2017 года смогут выбирать главу местной исполнительной власти путем прямого голосования, но из тех кандидатов, которые предварительно будут одобрены избирательной комиссией.

Глава администрации Гонконга будет избран специальной избирательной комиссией из 1194 человек. Избирательный участок будет находится в одном из конференц-центров города.

Первый раунд голосования начнется в воскресенье в 9.00 (3.00 по Киеву) по местному времени и завершится в 11.00 (05.00). Если ни один из кандидатов не наберет больше 600 голосов, то два лидирующих кандидата встретятся во втором туре, который пройдет с 14.00 (07.00) до 15.00 (09.00). В случае необходимости, третий тур состоится с 19.00 (13.00) до 20.00 (14.00).

Меры безопасности

Гонконгская газета South China Morning Post сообщает, что около 1800 сотрудников полиции будут находиться на службе на случай возможных беспорядков со стороны радикально настроенных демонстрантов. Безопасность усилят как вокруг избирательного участка, так и вокруг представительства правительства КНР в Гонконге.

"Существует вероятность того, что некоторые будут недовольны результатами голосования, и могут направиться с протестами к представительству правительства КНР. Нам необходимо быть уверенными в том, что офицеры готовы отреагировать на любой инцидент", — сообщил изданию источник в силовых структурах.

По его словам, около 1,5 тысячи офицеров будут находиться на двух точках, чтобы обеспечить порядок во время голосования. Еще около 300 офицеров будут в готовы к выезду в любой момент в случае необходимости.

Сообщается, что специальные паромы готовы к эвакуации трех кандидатов и выборщиков с избирательного участка в случае, если протесты приведут к беспорядкам. Паромы будут сопровождать шесть морских полицейских расчетов.

Ожидается, что движение Civil Human Rights Front проведет два марша на этих выходных в знак протеста против "вмешательства"Пекина в выборы. Первую акцию активисты проведут в воскресенье в районе 17.00 (11.00) и прошагают до избирательного центра, вторая акция намечена на утро воскресенья – непосредственно во время голосования. Активисты ожидают, что в акции примут участие несколько тысяч человек. Организаторы марша заявили, что не собираются получать разрешение от властей на проведение акции, пишет газета.

Кандидаты

Действующий глава администрации Гонконга Лян Чжэньин в декабре прошлого года заявил, что покинет свой пост в июле 2017 года, когда закончатся его полномочия, и не будет переизбираться на второй срок. Причиной отказа от участия в выборах он назвал "семейные обстоятельства". Лян Чжэньин вступил в должность в 2012 году.

В середине января Госсовет КНР утвердил отставку генерального секретаря правительства Гонконга Кэрри Лам и финансового секретаря (министр финансов) Джона Цанга, которые заявили о готовности участвовать в выборах на пост главы района. Еще одним кандидатом является бывший судья Ху Госин.

Кэрри Лам, 1957 года рождения, считается фаворитом гонки и "кандидатом от Пекина". Главным ее конкурентом выступает Джон Цанг, который пользуется большей популярностью у жителей Гонконга. Тем не менее, по утверждению экспертов и СМИ, правительство Пекина отдало свое предпочтение Кэрри Лам, которая продемонстрировала свою лояльность Пекину во время обсуждения политических реформ района.

По данным SCMP, Джон Цанг лишился доверия Пекина из-за своих действий во время протестов 2014 года. Издание пишет, что центральные власти Китая якобы предостерегли его от участия в выборах. Кроме того, Цанга окрестили как "поддерживаемого США агента пан-демократов". Сам Цанг назвал эти заявления "беспочвенными"и списал их на своих политических оппонентов.

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"Кэрри Лам пришлось выполнять достаточно сложную работу. Это дало ей возможность проявить свою лояльность Пекину. Цанг занимался финансовыми вопросами, на которые Пекин крайне редко указывает, но политические реформы, я боюсь, проводятся в большинстве своем по указанию Пекина", — отмечает директор гонконгского центра при Шэньчжэньском университете Цзоу Пинсюэ.

Лам возглавляла правительственную работу по проведению политической реформы.

Третий кандидат Ху Госин, 1947 года рождения, считается наиболее слабым кандидатом. Бывший судья рассматривается как "справедливый и надежный", он также заявил о своей решимости придерживаться принципа "одна страна, две системы". Тем не менее, как пишет газета SCMP, его тесные связи с пан-демократами означают, что у него нет шансов на "благословение"центрального правительства Пекина.

Позиция Пекина

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа страны, заявил в начале марта, что Пекин будет твердо придерживаться принципа "одна страна, две системы", по которому жители Гонконга управляют Гонконгом, и район пользуются большой автономией.

Китайский премьер подчеркнул, что лозунг о так называемой "независимости Гонконга" ведет "в никуда".

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году.

"Одна страна, две системы" — идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином, в соответствии с которой существовал бы только один Китай, но при этом Гонконг, Макао и Тайвань имели бы свои собственные капиталистические экономические и политические системы, в то время как на остальной территории Китая существовала бы социалистическая система.