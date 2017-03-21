Самарджич: политика евроинтеграции приносит Европе больше вреда, чем пользы

РИА Новости Украина

Учитывая изменения внутри ЕС, Сербия должна предложить Брюсселю другую модель сотрудничества, — заявил в интервью Sputnik профессор ФПН, бывший министр по делам Косово и Метохии Слободан Самарджич (Slobodan Samardzic): "Я не говорю, что нет никакой пользы от ЕС, но можно рассчитать, чего больше — вреда или пользы. Не надо полностью закрывать двери в Евросоюз, но надо учитывать, что ЕС уже не в той форме, как 10-20 лет назад, чтобы продвигать идею расширения — и заявляет об этом".

Ситуацию Самарджич сравнивает с поздней Югославией, когда все бредили идеей самоуправленческого социализма: "Еврофанатизм предполагает такой же способ мышления: до конца продвигать провалившуюся концепцию из-за догматической связи с тем, что не приносит никаких результатов".

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По словам Самарджича, ситуация на международной сцене меняется, пока не настолько, чтобы Сербия могла сказать: "наш момент настал", но определенная нервозность наблюдается: США постепенно расстаются с ролью лидера, Россия укрепляет оборону и находит новых союзников, мир становится сложнее. Должно пройти много времени, прежде чем глобальные изменения отразятся на Балканах, но это не значит, что странам региона не надо готовить новую стратегию, учитывающую последние тенденции, — убежден эксперт.

"А мы укрепляем политику евроинтеграции, которая приносит нам больше вреда, чем пользы, и ныряем в бездну, но ни Брюссель, ни Берлин, ни Вашингтон даже не обернутся, когда мы упадем на дно", — предупреждает он.

Комментируя недавние заявления президента самопровозглашенного Косова Хашима Тачи, жалующегося НАТО на то, что "Россия вооружает Сербию", Самарджич отмечает, что косовских албанцев ведь вооружают не марсиане, а американцы, и лучшим выходом было бы полная демилитаризация Косова, которую Белград предлагал в эпоху Воислава Коштуницы, в правительстве которого и работал Самарджич.

Комментируя сценарии развития ЕС, предложенные Юнкером, и концепцию Европы разных скоростей, Самарджич, в прошлом году опубликовавший книгу "ЕС — кризис системы", говорит, что хотя некоторые члены Евросоюза, например, Вышеградская группа, сопротивляются этим идеям, это единственный вариант, при котором можно избежать распада, по крайней мере, это касается "корневой Европы".

По словам Самарджича, налицо попытка остановить "инфекцию кризиса" на границах успешных государств и усилить интеграционные процессы, прежде всего в направлении фискального союза, без которого "здоровая валюта" существовать не может. Эксперт считает, что фискальный союз — это в некоторой степени выход из ситуации.

"Если ничего не делать, они придут к точке распада. Надо спасать то, что можно спасти, чтобы затем, в далеком будущем, и другие могли спастись при помощи ЕС, если "коренной ЕС" будет готов финансировать это спасение. Сейчас дело дошло до того, что стало невозможно стало управлять такой сложной структурой, состоящей из стран с различными экономическими потенциалами и традициями. Они хотят сделать более простую для управления систему, и это рационально, но неизвестно, что из этого получится", — заключает Самарджич