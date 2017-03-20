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    Зарубежье

    Скандал на островах: экс-канцлер Британии стал главредом Evening Standard

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    Осборн планирует проводить в редакции газеты 4 дня в неделю, а на вопрос о совмещении обязанностей, ответил, что основная работа в газете приходится на утро, тогда как голосования в парламенте, в основном, проходят днем.
    Джордж Осборн. Архивное фото
    REUTERS Suzanne Plunkett

    Мария Табак — Лондон, для РИА Новости Украина

    Решение бывшего канцлера Великобритании Джорджа Осборна стать главным редактором лондонской газеты Evening Standard подверглось резкой критике со стороны как нынешних, так и будущих коллег, в перспективе оно может стоить ему политической карьеры.

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    О сенсационной новости объявил в своем микроблоге в Twitter совладелец газеты, российский бизнесмен Евгений Лебедев. В субботу британские СМИ со ссылкой на знакомых Осборна, никогда не работавшего журналистом, сообщили, что парламентарий решил подать заявку на работу главным редактором Evening Standard после того, как к нему обратились за советом несколько друзей, раздумывавших, не попробовать ли им свои силы в борьбе за эту должность, пишут РИА Новости.

    Сам Осборн сообщил, что планирует проводить в редакции газеты четыре дня в неделю, а на вопросы о том, как он будет совмещать обязанности главреда с обязанностями парламентария, ответил, что основная работа в газете приходится на утро, тогда как голосования в парламенте, в основном, проходят днем. Он также заверил, что будет служить интересам лондонцев и, если того будут требовать их интересы, то газета не будет "стесняться критиковать правительство".

    "Осборна призывают уйти в отставку с поста депутата после того, как было объявлено, что он будет совмещать свои обязанности в парламенте с работой редактора газеты, работой советника в инвестиционной фирме BlackRock, приносящей ему 650 тысяч фунтов стерлингов в год, хорошо оплачивающимися выступлениями и функциями председателя в партнерстве Northern Powerhouse", - отмечает Guardian.

    "Теневой" канцлер Джон Макдоннелл назвал такое положение дел доказательством того, что "система прогнила", а "теневой" министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн направил в секретариат правительства письмо, содержащее просьбу разобраться, не нарушил ли Осборн этические нормы, объявив о своем назначении прежде, чем консультативный комитет по вопросам бизнес-назначений одобрил его.

    Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал назначение Осборна "шуткой" и высказал надежду, что избирательный округ бывшего канцлера в скором времени получит нового парламентария, способного представлять их интересы в палате общин "должным образом".

    По данным источников, назначению Осборна "сильно удивилась" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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    По поводу назначения Осборна высказались и журналисты. В Guardian в субботу была опубликована колонка под красноречивым названием "Джордж Осборн высмеивает всех нас, принимаясь за работу в Evening Standard".

    "На каком еще острове с переломанным хребтом возможно, чтобы один и тот же политик нагло объявил о намерении с утра редактировать газету, днем представлять своих избирательный округ (находящийся в 100 милях от Лондона), и параллельно работать один день в неделю в гигантском инвестиционном фонде, да еще впихивать в промежутки периодические вечерние выступления после торжественных ужинов?" — вопрошает автор колонки Адитья Чакроборти.

    Колумнист Guardian ставит еще один вопрос: "Как может издание, во главе которого стоит депутат и бывший министр от правящей партии, объективно писать о деятельности правительства?".

    "И как журналистика вообще может стать индустрией, представляющей интересы своей аудитории, если одно из теплых местечек в ней сын российского олигарха может подарить мальчику из элитной школы-пансиона, никогда не работавшему ни корреспондентом, ни редактором?" — отмечает он.

    Газета Times, время от времени публикующая колонки экс-министра юстиции Майкла Гоува, предупредила, что назначение Осборна главным редактором может грозить "конфликтом интересов".

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    СМИ, ссылаясь на источники, предлагают разные версии причин того, почему Осборн принял решение возглавить Evening Standard. Самый часто встречающийся вариант — что он хочет в перспективе стать мэром Лондона и за образец взял биографию Бориса Джонсона, много лет работавшего журналистом. Второй вариант — что он попросту хочет "отомстить" премьеру Терезе Мэй, уволившей его из правительства.

    В субботу на волну критики в адрес Осборна отреагировал его новый работодатель.

    "Подождите и почитайте газету, прежде чем судить. Тори говорят, что он (Осборн) теперь будет критиковать правительство. Лейбористы заявляют, что он — марионетка тори. Так что же он?! Если честно, Джордж Осборн станет более эффективной оппозицией правительству, чем нынешняя Лейбористская партия. И он будет отстаивать интересы Лондона и лондонцев", — отметил Лебедев.

    Его отец, также совладелец Evening Standard Александр Лебедев, на чье прошлое в спецслужбах обращают внимание британские СМИ, также счел нужным отреагировать на многочисленные вопросы в связи с назначением Осборна. Он заявил Guardian, что это назначение "будет благом для газеты, для лондонцев и для свободных СМИ". На замечания же о том, как Осборн будет совмещать различные функции, Лебедев-старший отметил: "Он достаточно умен, чтобы с этим разобраться".

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