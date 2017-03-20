Скандал на островах: экс-канцлер Британии стал главредом Evening Standard

Мария Табак — Лондон, для РИА Новости Украина

Решение бывшего канцлера Великобритании Джорджа Осборна стать главным редактором лондонской газеты Evening Standard подверглось резкой критике со стороны как нынешних, так и будущих коллег, в перспективе оно может стоить ему политической карьеры.

О сенсационной новости объявил в своем микроблоге в Twitter совладелец газеты, российский бизнесмен Евгений Лебедев. В субботу британские СМИ со ссылкой на знакомых Осборна, никогда не работавшего журналистом, сообщили, что парламентарий решил подать заявку на работу главным редактором Evening Standard после того, как к нему обратились за советом несколько друзей, раздумывавших, не попробовать ли им свои силы в борьбе за эту должность, пишут РИА Новости.

Сам Осборн сообщил, что планирует проводить в редакции газеты четыре дня в неделю, а на вопросы о том, как он будет совмещать обязанности главреда с обязанностями парламентария, ответил, что основная работа в газете приходится на утро, тогда как голосования в парламенте, в основном, проходят днем. Он также заверил, что будет служить интересам лондонцев и, если того будут требовать их интересы, то газета не будет "стесняться критиковать правительство".

"Осборна призывают уйти в отставку с поста депутата после того, как было объявлено, что он будет совмещать свои обязанности в парламенте с работой редактора газеты, работой советника в инвестиционной фирме BlackRock, приносящей ему 650 тысяч фунтов стерлингов в год, хорошо оплачивающимися выступлениями и функциями председателя в партнерстве Northern Powerhouse", - отмечает Guardian.

"Теневой" канцлер Джон Макдоннелл назвал такое положение дел доказательством того, что "система прогнила", а "теневой" министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн направил в секретариат правительства письмо, содержащее просьбу разобраться, не нарушил ли Осборн этические нормы, объявив о своем назначении прежде, чем консультативный комитет по вопросам бизнес-назначений одобрил его.

Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал назначение Осборна "шуткой" и высказал надежду, что избирательный округ бывшего канцлера в скором времени получит нового парламентария, способного представлять их интересы в палате общин "должным образом".

По данным источников, назначению Осборна "сильно удивилась" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По поводу назначения Осборна высказались и журналисты. В Guardian в субботу была опубликована колонка под красноречивым названием "Джордж Осборн высмеивает всех нас, принимаясь за работу в Evening Standard".

"На каком еще острове с переломанным хребтом возможно, чтобы один и тот же политик нагло объявил о намерении с утра редактировать газету, днем представлять своих избирательный округ (находящийся в 100 милях от Лондона), и параллельно работать один день в неделю в гигантском инвестиционном фонде, да еще впихивать в промежутки периодические вечерние выступления после торжественных ужинов?" — вопрошает автор колонки Адитья Чакроборти.

Колумнист Guardian ставит еще один вопрос: "Как может издание, во главе которого стоит депутат и бывший министр от правящей партии, объективно писать о деятельности правительства?".

"И как журналистика вообще может стать индустрией, представляющей интересы своей аудитории, если одно из теплых местечек в ней сын российского олигарха может подарить мальчику из элитной школы-пансиона, никогда не работавшему ни корреспондентом, ни редактором?" — отмечает он.

Газета Times, время от времени публикующая колонки экс-министра юстиции Майкла Гоува, предупредила, что назначение Осборна главным редактором может грозить "конфликтом интересов".

СМИ, ссылаясь на источники, предлагают разные версии причин того, почему Осборн принял решение возглавить Evening Standard. Самый часто встречающийся вариант — что он хочет в перспективе стать мэром Лондона и за образец взял биографию Бориса Джонсона, много лет работавшего журналистом. Второй вариант — что он попросту хочет "отомстить" премьеру Терезе Мэй, уволившей его из правительства.

В субботу на волну критики в адрес Осборна отреагировал его новый работодатель.

"Подождите и почитайте газету, прежде чем судить. Тори говорят, что он (Осборн) теперь будет критиковать правительство. Лейбористы заявляют, что он — марионетка тори. Так что же он?! Если честно, Джордж Осборн станет более эффективной оппозицией правительству, чем нынешняя Лейбористская партия. И он будет отстаивать интересы Лондона и лондонцев", — отметил Лебедев.

Его отец, также совладелец Evening Standard Александр Лебедев, на чье прошлое в спецслужбах обращают внимание британские СМИ, также счел нужным отреагировать на многочисленные вопросы в связи с назначением Осборна. Он заявил Guardian, что это назначение "будет благом для газеты, для лондонцев и для свободных СМИ". На замечания же о том, как Осборн будет совмещать различные функции, Лебедев-старший отметил: "Он достаточно умен, чтобы с этим разобраться".