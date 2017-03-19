В Европе констатируют националистический крен в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду в Украине произошел неожиданный поворот: президент Порошенко провозгласил экономическую блокаду непонконтрольных Киеву территорий Донбасса, пишет Маттиас Бенц в статье для швейцарского издания Neue Zuercher Zeitung. "Еще накануне Киев остановил подобную блокаду, с помощью которой активисты уже неделями не допускали поставок угля из Донецка на запад. До сих пор это соответствовало линии правительства. Киев постоянно подчеркивал, что экономическая блокада ставит под угрозу энергетическую безопасность в Украине и связана с высокими экономическими потерями. Однако теперь все, видимо, стало по-другому. Киев сам хочет прекратить торговлю через линию фронта", — продолжает автор публикации.

"Чем объясняется этот удивительный поворот? С одной стороны, для Киева, видимо, важно продавить государственную мопополию на власть. Блокаду несколькими активистами легальных поставок угля правительство вряд ли могло больше терпеть. С другой стороны, оно должно учитывать рост националистических сил в Украине. Блокада Донбасса среди населения вполне популярна. Киев, видимо, опасается большего беспорядка", — говорится в статье.

"Однако Киеву надо следить, как бы ни угодить в националистический фарватер. Судьба страны зависит не от того, ведется ли некая торговля с областями сепаратистов или же в стране активно работают некоторые российские банки. Важнее всего сконцентрироваться на собственных домашних делах, а именно не затягивать необходимые реформы государства и экономики", — пишет Маттиас Бенц.

"В конце января демобилизованные военные и ветераны добровольческих батальонов заблокировали несколько железнодорожных веток, ведущих в оккупированную часть Донбасса. Так началась блокада торговли между Украиной и "народными республиками", — продолжил тему Антони Рыбчинский в статье для Gazeta Polska. Ветераны требуют ее официального прекращения, говоря, что хотят остановить поток контрабанды, идущий мятежникам, говорится в публикации.

"Пока украинские солдаты гибнут на войне, а половина населения страны живет в нищете, олигархи сколачивают состояния на "кровавой торговле", де-факто финансируя бунтовщиков, напоминают они. В одном только прошлом году Служба безопасности Украины выдала около 100 тысяч разрешений на перемещение разного рода товаров в оккупированную зону и из нее. Примерно половина доходов от продажи угля на украинский рынок попала в бюджет "народных республик", напоминает Антони Рыбчинский.

"Черное золото"

Украинские месторождения антрацита (высокоэнергетического угля, который в основном используют украинские электростанции) и предприятия, производящие кокс, находятся преимущественно в неподконтрольной Киеву части Донбасса, продолжает автор публикации. "В свою очередь, большинство электростанций и металлургических заводов — по другую сторону фронта. Из-за блокирования поставок угля в Украину Киев столкнулся с дефицитом энергии, а металлургическим комбинатам, которые были оплотом экономики, пришлось приостановить производство", — говорится в статье.

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"15 февраля Украина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики. Правительство предупреждает о грядущих блэкаутах в ключевых промышленных регионах. Президент Порошенко подчеркивает, что блокада дестабилизирует экономику и ситуацию в стране. По его оценкам, из-за нее 300 000 человек могут потерять работу, а страна лишится двух миллиардов доходов в твердой валюте", — пишет польский журналист.

"Торговля с оккупированной частью Донбасса не прекращалась даже во время самых ожесточенных боев. Почему же ее прекратили именно сейчас? Возможно, какие-то силы стремятся устроить досрочные выборы. Не исключено, что олигархи, которые хотят увеличить свою долю в доходах от "кровавой торговли", задумали собственную интригу", — анализирует ситуацию Антони Рыбчинский.

"Самый болезненный удар блокада нанесла по Ахметову. Его холдинг "Метинвест" заявил о приостановке работы на Енакиевском металлургическом заводе и предприятии "Краснодонуголь", которые находятся в оккупированной зоне (налоги они продолжали платить Киеву). Под угрозой оказалась также деятельность предприятия "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича в находящемся под контролем властей Мариуполе. Проблемы возникли и у тех заводов на оккупированной зоне, до которых не доходят поставки сырья с подконтрольных Киеву территорий", — говорится в статье.

"Мятежники говорят, что смогут без проблем переориентировать производство на Россию. Проблема в том, что спроса на донбасскую продукцию там нет. На российском рынке уже есть практически все, что производится в "народных республиках". Если Украина перестанет покупать уголь, продать его вообще не удастся: российское сырье дешевле. Шансов на легальный экспорт в третьи страны нет тоже", — продолжает автор публикации.

"Неважно, какие пишутся планы, чем завершится блокада, что предпримет Москва и мятежники: в ближайшее время в Донбассе ничего не изменится. По крайне мере его статус точно останется прежним. Ведь сейчас в опросах за признание независимости "народных республик" высказывается лишь четверть россиян", — отмечает Антони Рыбчинский.