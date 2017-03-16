Конец европейской мечты? Экономист о "двухскоростной Европе"

РИА Новости Украина

Накануне 25 марта, 60-летия Римского Договора, призывы рассмотреть модель "двухскоростной Европы" становятся все более конкретными. Осталось лишь определить, каким странам выгоден такой проект, а кому он принесет больше рисков, чем приобретений. Итак, скоро ли возникнет Европа серии "А" и серии "Б"? И чего ожидать таким странам как Италия?

Sputnik расспросил Паскуале Лучо Скандиццо, доцента экономики Университета Тор Вергата, президента "OpenEconomics", структуры, которая занимается анализом политических и экономических рисков.

Что именно означает "двухскоростная Европа"?

— По моему мнению, тут есть два значения. С одной стороны, это констатация того факта, что Европа уже движется на двух разных скоростях: на скорости Еврозоны и остальной части Европы. Но это наблюдается и в самой Еврозоне, где также есть две скорости: есть более развитые страны, как Германия и Голландия, и страны, испытывающие экономические трудности — Франция, Испания, Италия и так далее.

Второе значение — экономическое. Европа должна отдавать себе отчет в том, что не может двигаться с одной скоростью, и что она должна перестроиться таким образом, чтобы позволить странам, которые желают интегрироваться более тесно, делать это с другой скоростью.

Существует ли риск формирования Европы "серии А" и "серии Б"?

— Сложно сказать, потому что опыта в этой сфере немного. Мы можем отталкиваться от договоров о свободной торговле, которые объединяют сегодня различные группы стран. Существуют "клубы" стран, которые движутся с различными скоростями и в каком-то смысле соперничают друг с другом. Если мы представим, что экономические успехи — это своего рода футбольный матч, то все хотели бы остаться в серии А и выиграть чемпионат. Но это невозможно.

Говорят о некой "скорости", с которой движутся Германия, Франция, Италия, и о другой скорости, с которой движутся другие страны. Некоторые члены ЕС, например Польша, высказались против Европы такого типа. Что вы об этом думаете?

— Мне концепция "двух скоростей" кажется двусмысленной. В одном из своих известных выступлений Саркози также говорил о двухскоростной Европе. Он говорил, что Европа захотела интегрироваться, сформировав своего рода супергосударство — Еврозону. Впоследствии в ней было бы 27 стран, потом 32, 35 и так далее. Ясно, что все эти страны очень разные, и их объединение в федерацию немыслимо.

Саркози говорил, что они должны сформировать конфедерацию. Мне кажется, что это представление, сохранившееся в коллективной памяти, и стало причиной негативной реакции таких стран, как Польша.

Речь Меркель и нынешнюю ситуацию нужно интерпретировать намного более ограниченно, как мне кажется. Могли бы существовать разные клубы с разными правилами, и у всех стран мог бы быть общий рынок, который бы стал супер-клубом, в котором все равны. А более схожие страны могли бы образовывать более тесные союзы.

Какими могут быть последствия для Италии в этой новой двухскоростной Европе?

— Мне кажется, что в Европе должно быть несколько скоростей, и в таком случае Италия может быть не в Еврозоне, а в каком-нибудь другом "клубе". Эта новая Европа может стать решением для Италии, так как наша страна переживает дилемму, разрываясь между следованием жестким правилам, которые были написаны с учетом экономик, отличных от нашей, и сохранением возможности проводить более гибкую экономическую и валютную политику.

Может ли для Италии быть невыгодным оказаться в одной группе с Германией? Может ли это привести к тому, что Риму придется еще строже следовать правилам, которые диктует Берлин?

— Следует оценивать ситуацию с учетом определенной исторической перспективы. В настоящее время Германия может себе позволить беспрепятственно выполнять жесткие финансовые требования ЕС, однако в прошлом, до начала финансового кризиса еврозоны и сразу после него, как мы помним, Германия тоже находилось в сложном положении, а другие страны, наоборот, в более благополучном.

Так что нынешняя ситуация не навсегда, и Германии тоже может потребоваться большая гибкость. Нам нужна вариабельная Европа, в которой существовали бы различные объединения стран (клубы), и возможность перехода из одного клуба в другой, что, я считаю, увеличило бы политическую и экономическую эффективность для всех стран-членов.

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Особенно это было бы полезно для тех стран, которые испытывают трудности в экономике и не имеют свободы действий в фискальной и монетарной политике, в особенности, странам Средиземноморья. Но эта проблема касается всех стран, поэтому в будущем гибкость финансовых и политических институтов ЕС должна стать нормой для Европы.