Голландия выбирает: победы Вильдерса, похоже, не боятся

РИА Новости Украина

Даже вечером накануне парламентских выборов в Нидерландах активисты различных партий делали на улицах все возможное, чтобы убедить прохожих проголосовать на тех или иных кандидатов. Корреспондент Sputnik Илона Пфеффер побывала в Гааге и поделилась своими впечатлениями.

То, что Нидерланды достигли "финишной прямой" перед парламентскими выборами, в Гааге, на первый взгляд, было незаметно. Здесь не было видно нагромождений плакатов с изображениями кандидатов. Ничто не указывало на то, что всего через несколько часов начнутся выборы в парламент. Однако присмотревшись повнимательнее, я все же заметила предвыборную рекламу: на одном скромном, неприметном плакате были изображены все кандидаты. Учитывая, что в выборах участвуют 28 партий, их портреты были едва заметны, так что мне пришлось всматриваться в них и потратить на это некоторое время.

Некоторое время, видимо, потребовалось бы и самим голландцам: многие тянули до последнего в размышлениях, напротив какой партии поставить крестик в избирательных бюллетенях. По этой причине трудно делать прогнозы относительно исхода выборов, и это же делает борьбу такой напряженной. Для многих активистов это значило, что бороться надо до последнего момента.

На Центральном вокзале их в последний вечер перед голосованием собралось особенно много, чтобы в последний раз "дать жару": социалисты раздавали красные розы, "зеленые" с юношеским задором приставали практически к каждому прохожему. Да и представители мелких партий вроде Партии защитников животных старались донести свои мысли до потенциальных избирателей.

"Многие люди, глядя на результаты работы нынешнего правительства, хотят перемен, потому что у власти давно уже стояли одни и те же крупные партии", сказал мне Винсент, раздававший листовки партии "зеленых". Он уверен, что у его партии в этом году есть хорошие шансы попасть в правящую коалицию. Прежде всего, идеи "зеленых" привлекают молодых людей. Винсент с гордостью сказал, что неофициальные опросы показали, что "зеленые" занимают первое место по количеству сторонников среди студентов. Тот факт, что в ходе предвыборной кампании в лидеры выбился Герт Вильдерс, зависело, по словам моего собеседника, от того, что голландцы после финансового кризиса испытывают опасения за собственное будущее, и заявления Вильдерса попали, так сказать, на "благодатную почву". Однако Винсент, по его словам, уверен, что "зеленые" сумеют устранить причины подобных страхов, проводя правильную социальную политику.

Я попрощалась с активистами и пошла дальше в сторону парламента. По пути я обратила внимание на грузовик, который в этот момент загружали двое мужчин. Они готовили к погрузке стойки, большие серые тумбы и зеленые ящики. Я кое-что заподозрила, и мужчины подтвердили мое предположение: они действительно грузили избирательные урны и прочее оборудование для избирательных участков. Они как раз собирались отправляться в путь.

Я прошла еще немного и зашла в марокканскую забегаловку. Люди вокруг говорили по-арабски, и, похоже, сотрудники и посетители были хорошо знакомы друг с другом. Здесь тоже полным ходом шла предвыборная борьба: на стойке лежали избирательные листовки партии DENK, известной как "партия мигрантов". В помещение зашли два молодых человека и принесли еще больше листовок. Один из них был одет в куртку с логотипом партии и имел при себе рюкзак с тем же логотипом. Мы с ним разговорились.

Он подчеркнул, что на самом деле DENK не является "партией мигрантов": ее члены действительно имеют самые разные корни, но являются при этом гражданами Нидерландов. О своем отношении к Вильдерсу и о проблемах, которые тревожат мусульманское население, он говорить со мной не захотел. Вместо этого он провел меня к расположенной неподалеку марокканской мечети, где как раз закончилась вечерняя молитва. Один из верующих выразил готовность поговорить со мной. Он выражался очень осторожно, но подчеркнул при этом, что мусульманам очень нравится жить в Нидерландах, что они не испытывают ни страха, ни каких-либо притеснений, и даже в случае победи Вильдерса и его Партии свободы мусульмане не будут бояться возможной высылки из страны или закрытия мечетей.

На этом моя прогулка по центру Гааги подошла к концу. Вопрос о том, станут ли в среду заметны изменения нидерландской политики, остался для меня открытым.