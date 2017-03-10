О чем пишут в мире: заявления Ассанжа, путешествие манкунианцев в Ростов

РИА Новости Украина

Визит Габриэля в Москву. Ведущие немецкие издания Spiegel, Bild, Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Handelsblatt пишут о первом визите в Москву Зигмара Габриэля в качестве министра иностранных дел Германии. В четверг Габриэль встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалось мирное урегулирование в Донбассе, военный потенциал РФ в Балтике и оборонный бюджет США, распространенная сайтом WikiLeaks информация о хакерском центре ЦРУ во Франкфурте-на-Майне, а также нормализация российско-германских отношений. Журнал Spiegel сравнивает Габриэля с его предшественником Франком-Вальтером Штайнмайером и находит немало отличий. Как отмечает издание, для социал-демократа Габриэль очень четко выражает свою позицию по России и в отличие от Штайнмайера сразу дает понять, что о смягчении санкций не может быть и речи. В отличие от своего предшественника, он защищает дальнейшее развертывание НАТО в восточной Европе и говорит об этом во время своей остановки в Польше. Газета SZ в свою очередь подмечает, как сильно переменился тон Габриэля с тех пор, как он был министром экономики и энергетики. Осенью 2015 года он уже приезжал в Москву. "Тогда он просил у Владимира Путина автограф и завил, что ему совершенно непонятно, что может разделять Германию и Россию", — пишет газета. Теперь Габриэль занял гораздо более жесткую позицию, которую сохраняет, не провоцирую конфронтацию, что на сегодняшний день мало кому удаётся с российскими политиками, отмечает издание.

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Британцы впечатлены борьбой с хулиганами. Британская полиция впечатлена усилиями своих российских коллег по искоренению проявлений хулиганства в среде футбольных болельщиков, пишет газета Independent. Материал издания был посвящен матчу Лиги Европы, в рамках которого российский Ростов-на-Дону посетили несколько сотен болельщиков легендарного клуба "Манчестер Юнайтед". Журналисты отмечают настороженное отношение британских болельщиков к российским "коллегам" после ряда столкновений на Евро-2016. Масла в огонь подлил телеканал Би-би-си, показавший документальный фильм "Армия российских хулиганов", главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году в России. "Поездка манкунианцев в Ростов стала первой попыткой налаживания дружеских отношений", — пишет газета, отмечая, что ростовские болельщики подарили памятный плед каждому из британских гостей. Независимо от матча в Ростове на прошлой неделе РФ посетили ряд высокопоставленных британских полицейских. Помощник главного констебля Марк Робертс вернулся из Москвы, преисполненным оптимизма относительно совместной работы с хозяевами будущего мундиаля. "Совершенно ясно, что у них есть решимость провести турнир без конфликтов и инцидентов. Мы постараемся внести в это свой вклад", — цитируют журналисты британского правоохранителя.

Кремниевая долина и Ассанж. Крупнейшие IT-компании в калифорнийской Кремниевой долине сомневаются в возможности сотрудничества с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем, но не исключают ее окончательно, пишет газета Financial Times. Ранее Ассанж сообщил, что WikiLeaks предоставит разработчикам программного обеспечения эксклюзивный доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ, которые оказались в распоряжении сайта. Сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносный софт, против которого еще не разработаны защитные механизмы. В беседе с изданием представители ряда ведущих компаний заявили, что подобное сотрудничество является маловероятным ввиду этических и юридических препятствий. Собеседники газеты отметили, что секретный характер опубликованных документов означает, что даже простое ознакомление с ними без предварительного разрешения властей США будет являться незаконным. Некоторые представители IT-бизнеса упомянули о корпоративной политике, не предусматривающей взаимодействие с "преступными элементами", в список которых, по их мнению, входит WikiLeaks. В то же время другие программисты предупредили, что их сдержанность в отношении предложений Ассанжа может измениться, в случае если будущие публикации WikiLeaks продемонстрируют дальнейшие перспективы ущерба для отрасли, пишет газета.

Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Еще одной обсуждаемой темой на передовицах немецких изданий (Welt, Spiegel, Zeit, Bild, Rheinische Post и других) стало нападение на главном вокзале Дюссельдорфа. Вооруженный топором мужчина в четверг вечером напал на нескольких людей на вокзале и нанес им ранения. По данным полиции, серьезно пострадали три человека, состояние еще четверых оценивается как менее тяжелое. Как пишет RP, одна из пострадавших – 13-летняя девочка, злоумышленник ударил ее топором по плечу и нанес глубокую рану. Преступник не ставил какой-то конкретной цели, как позднее сообщила полиция, у него имеются психические проблемы. Совершив атаку, он попытался скрыться от прибывшей к месту преступления полиции: побежал по рельсам прочь от вокзала, с железнодорожного моста спрыгнул в переход под путями, получив при этом серьёзные травмы. Полиция сразу же задержала злоумышленника, сейчас он находится в больнице. Как сообщила полиция, подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в городе Вупперталь. В ходе полицейской операции и некоторое время после нее движение поездов был приостановлено, а сам вокзал оцеплен. Полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку и находился в состоянии амока (немотивированной агрессии).

Зима… уже в июле. Ролик, призванный сообщить поклонникам фэнтэзи-сериала "Игра престолов" дату начала показа его седьмого сезона, в связи с техническими ошибками длился дольше, чем отдельная серия популярного телешоу, отмечает газета New York Times. Создателям сериала по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени", казалось, что они придумали хитроумный рекламный механизм: дата премьерного показа была скрыта глыбой льда, и зрителям ролика предлагалось оставить в комментариях слово "огонь", чтобы постепенно растопить препятствие. Фанаты сериала прилежно оставляли требуемые комментарии и наблюдали за тающим льдом около 15 минут, после чего видео отключилось. Через пару минут картинка появилась вновь, чтобы через некоторое время снова пропасть. Это цикл повторился несколько раз, и только через час стало известно, что седьмой сезон сериала стартует 16 июля. Традиционно показы новых частей "Игры престолов" начинались весной, но в данном случае премьера была сдвинута из-за необходимости провести натурные съемки в зимних условиях: неотвратимость наступления зимы ("зима близко") является одним из девизов вселенной ИП. Как отмечает издание, это означает, что сериал, являющийся многократным обладателем престижных премий "Эмми", не сможет получить их в 2017 году: премьера претендующих на награду передач должна состояться не позднее 31 мая.