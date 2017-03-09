Кровавый день 8 марта: атака террористов на госпиталь в Кабуле

РИА Новости Украина

Боевики террористической организации "Исламское государство" в среду, 8 марта, утром атаковали военный госпиталь в столице Афганистана Кабуле, расположенный недалеко от посольства США, в результате чего более 30 человек погибли и еще как минимум 70 получили ранения.

Согласно данным Минобороны Афганистана, нападавших было четверо: один подорвался у главного входа в больницу, остальные проникли внутрь здания. Силы безопасности Афганистана после нескольких часов вооруженного противостояния ликвидировали всех боевиков.

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В Афганистане теракт стал уже четырнадцатым с начала года.

Утром в среду террористы, переодетые в белые халаты врачей, прорвались в военный госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана в Кабуле через северный вход, нападению предшествовал мощный взрыв, которым боевики расчистили себе путь через КПП — смертник подорвался у главного входа в больницу. После того, как боевики проникли внутрь здания, они заняли второй и третий этажи, взяв в заложники пациентов и медперсонал. Госпиталь, расположенный напротив здания министерства здравоохранения Афганистана и рядом с посольством США, был окружен афганскими силами безопасности. Внутри здания завязался бой с террористами.

Число жертв нападения постоянно росло, сначала говорили о четырех погибших и 66 раненых, однако после полудня Минобороны Афганистана сообщило, что в результате атаки боевиков на госпиталь более 30 человек погибли и еще как минимум 70 получили ранения.

После нескольких часов вооруженного противостояния силы безопасности Афганистана ликвидировали всех боевиков, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"Операция завершилась. Все нападавшие уничтожены. Мы все еще оцениваем ущерб", — сообщил агентству представитель афганского МВД.

При этом, как уточнил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны, нападавших было четверо — один смертник и еще трое боевиков, все они были уничтожены.

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Радикальное движение "Талибан" заявило о своей непричастности к атаке, сообщают РИА Новости.

Позднее ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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