Малиновский: судьба Европы решится не на саммитах, а на выборах

РИА Новости Украина

В Версале прошел мини-саммит ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания) главной задачей которого была "попытка придать новый политический импульс четырем странам" и показать сплоченность основных европейских держав перед лицом многочисленных кризисов.

Большинство стран — членов ЕС ждут какой-то конкретики относительно будущего Европы после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил на выбор пять различных сценариев будущего объединения. Впереди встречи в Брюсселе (9-10 марта) и в Риме (25 марта).

О том, по какому пути пойдет Европа, в которой как никогда сильна разноголосица и каждый стремится найти союзников внутри самого объединения, Sputnik Polska поговорил с экономистом, доктором Гжегожем Малиновским из Института проблем трансформации, интеграции и глобализации в Варшаве.

6 марта главы Франции, Германии, Италии, а также Испании на саммите в Версале под Парижем высказались в пользу Европы разных скоростей. Что это может значить для Польши и других стран ЦВЕ?

— Сейчас много спорят о будущем Европы, что неизбежно, ибо после выхода Великобритании из ЕС прежняя формула этой организации исчерпала себя. Сейчас много встреч и форумов посвящено поискам выхода из трудной ситуации. Но лично я предполагаю, что многое может быть решено не на саммитах, а на выборах во Франции и Германии! Но уже сейчас можно разглядеть несколько сценариев развития ЕС, один из них предполагает усиление роли руководства и бюрократии в Брюсселе. Для Польши и других стран ЦВЕ это станет ударом по нашим национальным интересам, в этом случае мы будем отстранены от принятия всех жизненно важных решений! То есть, можно сказать, что в Евросоюзе останутся лишь две категории стран: важные и самые важные!

На саммите Евросоюза в Брюсселе вновь будет рассмотрен вопрос, связанный с BREXIT. Может ли, по-вашему, выход Великобритании из ЕС повлиять на судьбу евро?

— BREXIT мы воспринимаем как темную страшную тучу, это как бы облако "нашего незнания". Для Евросоюза потеря Великобритании весьма ощутима, ведь эта страна являлась самым сильным в военном и финансовом плане государством. А каким будет влияние BREXIT на курс евро и его будущее? И тут ответы можно будет узнать, вероятно, не на саммитах, а во время выборов во Франции и Германии, которые могут преподнести немало сюрпризов и сенсаций! Мы можем увидеть разные сценарии, включая самый пессимистический: распад зоны евро и распад Евросоюза, чего определенные силы внутри ЕС и за его пределами ждут с нетерпением.

На недавнем саммите Вышеградской группы в Варшаве встал вопрос худшего качества пищевой продукции и бытовой химии, которая поступает в страны ЦВЕ из международных корпораций, а ведь те же самые продукты и товары, поступающие на запад континента — всегда более высокого качества. В чем тут дело? В том, что граждане стран Западной Европы ЦВЕ якобы достойны лучших товаров, чем жители стран ЦВЕ? Или, может, это проявление каких-то скрытых проблем?

— Какой интересный вопрос! Правильно, один и тот же продукт можно купить в Германии более высокого качества, чем в РП. Вот, например, апельсиновый сок известной марки в Италии содержит 12 % натурального сока, а в Польше — всего 4-5 %. Или, скажем, картофельные чипсы в Германии жарят на подсолнечном масле, а в РП — на более дешевом пальмовом. То же самое в области бытовой химии. И тут дело не в том, что кто-то к кому-то относится лучше или хуже! Просто в Польше и других странах ЦВЕ управления по контролю за качеством потребительской продукции недостаточно финансируются со стороны государства, либо сотрудники этих управлений просто плохо информированы о том, что происходит в сфере их профессиональных интересов, либо кто-то из них злоупотребляет своим положением, извлекая для себя выгоду.

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