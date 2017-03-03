Обзор зарубежных СМИ: признания генпрокурора США, первая искусственная мышь

РИА Новости Украина

Пресс-конференция генпрокурора США. Газета Washington Post, первой сообщившая о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком, осталась недовольной объяснениями чиновника на специально устроенной в четверг пресс-конференции, назвав ее "загадочной". Ранее в издании появилась информация, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом Сешнс не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы Минюста. В ходе пресс-конференции генпрокурор заявил, что его ответы сенаторам были честными и корректными, "как он сам понимал в это время". По мнению журналистов, использованный Сешнсом словесный оборот является "скользким". Также авторы материала полагают, что Сешнс избрал неуместно небрежный тон, когда заявил, что не помнит всех деталей беседы с российским дипломатом, поскольку "послы обычно любят посплетничать". Генпрокурор также заявил, что самоустраняется от участия в каких-либо расследованиях по поводу контактов команды Трампа в рамках президентской кампании. Газета отмечает, что за несколько часов до пресс-конференции сам Трамп исключал эту возможность.

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Флинн и Кушнер тоже встречались с Кисляком. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник Джаред Кушнер встречались в декабре прошлого года с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Об этом пишет газета New York Times. Издание утверждает, что именно Флинн был главным лицом, поддерживающим контакт с российским послом в ходе избирательной кампании и периода передачи власти после выборов. Целью декабрьской встречи было "установить канал коммуникации" между новой американской администрацией и российским правительством, сообщила изданию представитель Белого дома Хоп Хикс. По ее словам встреча в Trump Tower длилась всего 20 минут, и с тех пор Кушнер с Кисляком не встречался. В свою очередь газета USA Today пишет еще о двух советниках избирательного штаба Трампа, которые разговаривали с Кисляком на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле прошлого года. Изданию неизвестно, что именно Джеффри Гордон и Картер Пэйдж обсуждали с Кисляком. Гордон назвал состоявшуюся беседу неформальной и сказал, что общался со многими старшими дипломатами в Кливленде. Пэйдж сказал, что "существенного разговора" у него с Кисляком не было. Новость появилась на фоне скандала вокруг генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который на слушаниях в конгрессе несколько недель назад скрыл свои контакты с Кисляком в 2016 году.

Стойкий Фийон. Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон продолжает предвыборную кампанию, несмотря на продолжающееся расследование, фигурантом которого он является, и уход некоторых помощников из своего штаба, отмечают французские СМИ. В среду в отставку со своего поста подали глава предвыборной кампании Патрик Стефанини и советник Фийона депутат Брюно Ле Мэр. На следующий день штаб Фийона покинули еще три парламентария — Бенуа Аппарю, Эдуард Филипп и Кристоф Бешю. Кроме того, газета Parisien сообщила, что в четверг утром в парижском доме Фийона произошел обыск в рамках расследования сообщений о фиктивном трудоустройстве его супруги. Несмотря на это уже днем Фийон прибыл для участия в предвыборных мероприятиях в город Ним. "Костяк штаба остался. Поддерживающие правых избиратели остались", — заявил политик газете Monde, отвечая на вопрос о "дезертирах"-соратниках. Издание отмечает энергичный тон премьера. Между тем стало известно, что мэры сразу 15 французских городов, в том числе Реймса и Сент-Этьена, подготовили воззвание, призывающее Фийона снять свою кандидатуру с выборов в пользу другого кандидата от правых сил. Фийон вновь заявил, что не намерен отказываться от продолжения предвыборной борьбы, несмотря на беспрецедентное давление.

Ссора Турции и ФРГ. Немецкие издания Spiegel, Welt, Zeit, Sueddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild и другие пишут об очередном обострении в отношениях Германии и Турции. В четверг власти немецкого города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление министра юстиции Турции Бекира Боздага. И хотя основанием для отмены выступления министра были заявлены "организационные причины", последствия были самыми что ни на есть политическими, пишет Spiegel. Боздаг назвал запрет на проведение мероприятия неприемлемым и заявил, что отменяет встречу с немецким коллегой Хайко Маасом. После этого министерство иностранных дел Турции вызвало посла ФРГ Мартина Эрдманна, чтобы сообщить ему реакцию турецких властей на это событие. По мнению издания, отмена выступления несет серьезный дипломатический риск для немецкого правительства особенно на фоне ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. В свою очередь газета SZ пишет, что президент Турции Тайип Эрдоган попробует использовать этот инцидент, чтобы "мобилизовать" проживающих в Германии турков. Газета называет поведение Эрдогана по отношению к Германии "тщательно продуманной провокацией" и приходит к выводу, что поступок жителей маленького Гаггенау лишь сыграет турецкому президенту на руку.

Искусственный эмбрион мыши. Газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Independent и другие написали об успехе британских ученых, которым первыми удалось создать из стволовых клеток искусственный эмбрион мыши. Группа ученых Кембриджского университета создала мышиный эмбрион при помощи двух типов стволовых клеток и трехмерного каркаса. Ученые использовали два типа стволовых клеток: эмбриональные и плацентарные стволовые клетки. Их смешали и поместили на трехмерный каркас эмбриона мыши. После этого заготовку на четыре дня поместили в емкость с питательным раствором, который воссоздавал условия внутри утробы. За это время клетки сформировали структуру, схожую с настоящим эмбрионом мыши. До этого попытки ученых создать искусственный эмбрион терпели неудачу, так как ученые использовали лишь один тип стволовых клеток, и они не занимали правильное положение на каркасе. Как отмечает Telegraph, в перспективе искусственные эмбрионы помогут ученым лучше изучить самые ранние стадии человеческой жизни и понять причину самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках. Сейчас эксперименты можно ставить на остаточных после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) эмбрионах. Но они находятся в дефиците, и ученые обязаны уничтожать их не позднее, чем через 14 дней. Возможность создания неограниченного количества искусственных эмбрионов может ускорить исследования, пишет газета.