Литва: социальное неравенство достигло предела

РИА Новости Украина

Пропасть неравенства

Разрыв между богатыми и бедными в Литве неуклонно растет с 2012 года, и эта разница уже стала одной из самых больших в Европе, пишет Александр Шпаковский для Sputnik Литва.

Так, согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доходы 10% наиболее обеспеченных литовцев (около 45 тысяч долларов в год) сегодня примерно в 18 раз выше, чем у 10% самых бедных. Данные были получены на основе исследования более 51 тысячи домохозяйств. Исследование проводилось в конце 2015-го – первой половине 2016 года в 34 странах, включая 29 посткоммунистических государств, а также Кипр, Германию, Грецию, Италию и Турцию.

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Исследователи также обратили внимание на то, что в РФ сложилось весьма схожее соотношение доходов людей "топ-уровня" и малообеспеченных – "верхние" 10% населения зарабатывают около 43 тысяч долларов ежегодно, а 10% россиян с наиболее низким доходом – около 2 500 долларов.

"И здесь, если сравнить уровень обязательных затрат и предоставляемые социальные гарантии в Литве и той же России (а тем более, в Литве и Беларуси), то выяснится, что беднейшие слои литовского населения живут в условиях, которые министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис абсолютно верно характеризует как "мучение" и "социальное страдание"", – отмечает Шпаковский.

Разделенное общество

А недавно бывший министр обороны Раса Юкнявичене констатировала, что до 20% литовцев, в основном жители глубинки, "поддерживают президента России Владимира Путина, его внутреннюю и внешнюю политику".

Если к этому количеству (508 тысяч человек) добавить еще 73% русских Литвы и 64% литовских поляков, то в сумме получится около 700 тысяч человек, то есть порядка 25% от общего населения, пишет Шпаковский.

При этом журналист отмечает, что разрыв литовского общества на "хозяев жизни" и тех, кто обречен подбирать крошки с барского стола, прямо сказывается на внутриполитической обстановке. Выходит, что каждый четвертый литовец не лоялен своему государству.

"Эта ситуация пока еще не революционная, но маятник может качнуться в любую сторону…Очевидно, что внутренние риски дестабилизации для Литвы достаточно велики и даже минимальное внешнее воздействие способно просто взорвать литовское общество", – считает он.