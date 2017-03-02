Евросоюз без Великобритании: ЕК представила сценарии

Мария Князева, для РИА Новости Украина, Брюссель (Бельгия)

В Евросоюзе в настоящее время 28 стран, включая Великобританию, однако в прошлом году на референдуме в стране большинство его участников проголосовало за выход из ЕС.

Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, чьи слова приводятся в пресс-релизе Еврокомиссии по "Белой книге", 27 странам Евросоюза пришло время сформировать взгляд на свое будущее. По его словам, Brexit не должен остановить Евросоюз в его развитии.

Источник в Еврокомиссии, который пояснял журналистам содержание "Белой книги", сказал, что со стороны ЕК она была необходима в силу ряда обстоятельств. Среди них Brexit, выбор Дональда Трампа в качестве президент США, грядущие выборы в странах ЕС в течение 2017 года.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Юнкер в Европарламенте, представляя депутатам "Белую книгу", отметил, что каждый день мир меняется. Изменения приходят быстро, в этом контексте он перечисли такие вопросы, как глобализация, терроризм, миграция, влияние новых технологий на общество и занятость.

"Это меняет повседневную жизнь европейцев", — отметил Юнкер.

Он также считает, что есть значительные вызовы, но не такие, с которыми нельзя справиться.

"Нам необходимо двигаться вперед. Но куда Европа, состоящая из 27 стран-членов, движется? На самом деле, нет лучшего времени, чем нынешнее, чтобы провести это непростое обсуждение", - добавил Юнкер.

Исходя из сообщения ЕК, этот документ будет обсуждаться главами государств ЕС на саммите в конце марта. Еврокомиссия в ближайшие месяцы также представит дополнительные документы для размышления, в том числе, по углублению экономического и монетарного союза в ЕС, глобализации, будущему обороны и финансов ЕС.

Сценарии

Юнкер отметил, что у ЕС может быть больше возможностей развития, чем описала в своих пяти сценариях Еврокомиссия.

"Они (пять сценариев – ред.) не являются ни взаимоисключающими, ни исчерпывающими", — говорится в релизе ЕК.

По словам главы ЕК, сценарии в "Белой книге" не являются предложениями Еврокомиссии.

Первый сценарий, согласно пресс-релизу, озаглавлен как "Продолжение". Юнкер отметил, что речь идет о продолжении текущей политики Евросоюза.

Согласно сообщению ЕК, среди плюсов такого сценария то, что деятельность ЕС продолжит давать конкретные результаты, а также что единство 27 стран ЕС будет сохранено. Среди негативных факторов, в том числе то, что единство союза может по-прежнему подвергаться испытаниям в моменты крупных разногласий.

Второй сценарий – "Ничего, кроме единого рынка". Речь идет о том, что 27 стран могут сфокусироваться лишь на формировании и управлении внутренним рынком, если страны союза не могут договориться о единой позиции по политическим вопросам. Здесь среди положительных факторов ЕК отмечает, что процесс принятия решений может быть более простым в понимании. Отрицательно то, что гарантированные по законам ЕС права граждан стран союза могут быть с течением времени ограничены.

Юнкер считает, что Евросоюз – это нечто большее, чем зона свободной торговли, чем рынок, товары и деньги. Однако есть те, кто хочет свести роль Еврокомиссии к управлению единым рынком. Юнкер выступает против этого.

Третий сценарий назван "Те, кто хотят большего – делают больше".

"Евросоюз продолжает (работать – ред.) также, как и сегодня, но дает возможность желающим странам делать совместно больше в специфических сферах, таких как оборона, внутренняя безопасность, социальные вопросы", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом могут появиться добровольные коалиции стран ЕС.

Как полагает ЕК, положительные стороны такого сценария — это, в частности, то, что сохраняется единство 27 стран ЕС, а также становится возможным прогресс для тех, кто хочет большего. Но при таком развитии событий могут возникать вопросы по прозрачности процесса принятия тех или иных решений. Кроме того, права граждан, гарантированные в рамках законодательства Евросоюза, будут разниться в зависимости от того, где они живут.

Четвертый сценарий – это делать меньше, но более эффективно. Согласно этому сценарию, Евросоюз сосредотачивается на том, чтобы делать больше и быстрее в определенных политических сферах, делая, вместе с тем меньше там, где есть понимание, что это не дает добавочной стоимости.

"Внимание и ограниченные ресурсы сфокусированы на выбранных сферах политики", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЕК, положительные моменты: граждане стран союза будут чувствовать, что ЕС действует только там, где видит реальную добавочную стоимость, а также, что такая фокусировка внимания позволит союзу 27 стран действовать быстрее. Негативный фактор в том, что у ЕС будут сложности в согласовании этих приоритетных сфер.

Пятый и последний сценарий озаглавлен как "Делать намного больше вместе". Среди положительных аспектов: ускорение процесса принятия решений на уровне Евросоюза, больше прав у граждан в рамках законодательства ЕС. Негатив – риск отчуждения части общества, которая считает, к примеру, что ЕС забрал себе от национальных властей стран союза слишком много полномочий.

Эта "Белая книга", согласно сообщению Еврокомиссии, должна послужить направлением для дальнейших дискуссий лидеров 27 стран ЕС. Она также будет использована ЕК как отправной пункт для более широких общественных дебатов о будущем континента, сообщается в документе.