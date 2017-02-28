Die Welt: Киев снова предлагает ввести на Донбасс воинский контингент ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев предложил Брюсселю провести в восточных регионах Украины страны военную операцию. Свою инициативу он прокомментировал в интервью Die Welt.

"На нынешнем этапе нужно обдумать кое-какие новаторские идеи. Следовало бы предусмотреть военную операцию Евросоюза на Донбассе. С нашей точки зрения, это может быть подспорьем в реализации недавних минских договоренностей", — сказал Елисеев. Он предложил поручить европейскому контингенту контроль за линией фронта в Луганской и Донецкой областях, контроль за границей с Россией, а также обеспечение безопасности на местных выборах в мятежных регионах, пишет издание.

По мнению дипломата, "у ЕС большой опыт в проведении подобных военных операций. На Балканах удалось восстановить мир и стабильность. Почему бы ЕС не сделать то же самое на Донбассе? Мы не требуем невозможного. Мы основываемся лишь на имеющихся примерах и опыте (такого рода) в пределах ЕС".

Елисеев также предложил учредить пост ответственного за координацию совместной работы "нормандской четверки". Его мог бы занять какой-нибудь высокопоставленный политик, считает собеседник немецкого издания. "Мистер Нормандия должен быть достаточно компетентным и опытным, но в то же время и харизматичным", — пояснил Елисеев.

Украинский дипломат подтвердил, что Киев планирует объявить амнистию… и произойдет это, по его словам, как только процесс мирного урегулирования на востоке страны станет "устойчивым". Однако амнистия не будет распространяться на лиц, "причастных к уничтожению борта MH17 и к другим преступлениям против человечности", как и на тех, кто "непосредственно участвовал в убийстве гражданских лиц на Донбассе", уточнил Елисеев.

Между тем предпосылок для реализации политического этапа минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе на данный момент нет, заявила представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская в ходе состоявшейся в понедельник дискуссии "Донбасс: планы на 2017 год". "По состоянию на сейчас нет никаких перспектив реализации политического этапа минских соглашений", — сказала Айвазовская.

Она отметила, что для проведения выборов в неподконтрольном Киеву Донбассе нужно достигнуть несколько предпосылок. По ее словам, в частности, следует обеспечить функционирование на этих территориях государственного реестра избирателей Украины, деятельность украинских СМИ и политических партий.

Представитель Киева считает, что украинский Центризбирком должен быть ключевым органом в администрировании выборов в Донбассе. Айвазовская также заявила, что к политическому этапу минских договоренностей можно перейти только после выполнения требований по безопасности.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.