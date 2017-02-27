Церемония "Оскар": курьезы и скандалы случались и раньше

Mark RALSTON / AFP

РИА Новости Украина

Драма "Лунный свет" получила главную награду киноакадемии США "Оскар". Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла ленд", но позже назвали настоящего победителя.

Ведущим 89-й церемонии вручения "Оскара" выступил комик Джимми Киммел, мероприятие транслировалась в прямом эфире телеканалом ABC.

Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но "изюминкой вечера" стало объявление победителя в категории "Лучший фильм года", сообщают РИА Новости.

Победителя объявляли знаменитые актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Все начиналось невинно: Битти открыл конверт, прочел лежавшую в нем карточку, после чего долго не называл победителя и в конечном итоге передал конверт своей напарнице. Фей громко произнесла: "Ла-ла ленд"!

Съемочная группа мюзикла поднялась на сцену и в течение почти трех минут благодарила за присуждение победы. Лишь после этого на сцену вышел представитель организаторов и объявил, что произошла ошибка и победителем является драма "Лунный свет".

Mark RALSTON / AFP Актер Леонардо Ди Каприо вручает "Оскар" Эмме Стоун в номинации "Лучшая актриса"

Как пояснил сам Битти, в конверте он увидел карточку с именем актрисы Эммы Стоун, получившей награду за главную роль в "Ла-ла ленде", и вовсе не пытался быть смешным, когда тянул время. Микрофоны были переданы создателям "Лунного света", явно обескураженным произошедшим.

"Даже в мечтах это не могло произойти, но это правда!" — сказал, получая награду, режиссер картины Барри Дженскинс. Создатели фильма посвятили свою ленту всем, кто чувствует себя "не принятыми обществом".

Пока до конца так и не известно, что именно стало причиной ошибки. Вероятно, в конверте лежали две карточки сразу — с именем Стоун и названием лучшей картины, но официального подтверждения этому пока не было.

Комментируя произошедшее, сама Стоун заявила журналистам, что весь состав "Ла-ла ленда" счастлив за победителя и считает "Лунный свет" выдающимся фильмом.

"Лунный свет" завоевала три награды — помимо главного "Оскара", награду за роль второго плана получил Махершала Али, а режиссеру Барри Дженкинсу вручили статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Произошедший на 89-той церемонии вручения кинонаград "Оскар" скандал не первый. Ранее случались курьезы и по хлеще.

В 1973 году, когда Марлон Брандо выиграл "Оскар" как лучший актер за свою роль в "Крестном отце", вместо него на сцену вышла девушка из племени апачей, активист движения за права коренных американцев Сачин Маленькое Перо (Sacheen Littlefeather). Она объявила, что Брандо благодарит, но не принимает свою награду в знак протеста против того, как Голливуд обращается с индейцами, часто изображая их в фильмах в не самом лестном свете.

Mark RALSTON / AFP Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел

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В 1938 году актриса Элис Брейди получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в ленте "В старом Чикаго". Тогда на сцену вместо нее вышел неизвестный мужчина, который назвался представителем Брейди и забрал статуэтку. Личность самозванца и судьба украденной статуэтки так и остались неизвестными.

В 1934 году американский комик Уилл Роджерс, объявляя лучшего режиссера, произнес: "Иди и возьми его, Фрэнк!" В итоге за премией поднялись сразу два человека: Фрэнк Капра и Фрэнк Ллойд. Первому пришлось вернуться на свое место и пережить, по его словам, "самый длинный и самый печальный путь за всю жизнь".