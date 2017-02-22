Боснийский лидер заработал состояние на войне и заигрывает с экстремистами

РИА Новости Украина

В Сараево живет более 40 тысяч выходцев из стран Персидского залива. Земельные наделы и дома они покупают через фирмы члена президиума БиГ от боснийских мусульман Бакира Изетбеговича, поэтому ослабление его политического влияния могло бы негативно сказаться на столь доходном бизнесе. Возможно, именно в этом и кроется причина, почему Изетбегович так настойчиво выступает за пересмотр иска против Сербии по обвинению в геноциде в ходе войны в Боснии.

Однако стоит иметь в виду тот факт, что около 30% "новоприбывших" придерживается идеологии ваххабизма или салафизма. Какие последствия это может иметь — остается только гадать, учитывая, какие организации и группировки имеют схожую систему взглядов.

Настаивая на пересмотре обвинения Сербии в геноциде, боснийский член Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович вверг страну в конституционный кризис. Председатель Президиума БиГ Младен Иванич будет требовать созыва внеочередного заседания Президиума, чтобы попытаться решить вопрос посредством диалога. В противном случае в Парламенте БиГ большинство не поддержит инициативу Изетбеговича.

Политолог из Сараево Златко Хаджидедич (Zlatko Hadzidedic) заявил Sputnik, что таким образом Изетбегович поступает не во благо Боснии и самих боснийцев, потому что любые действия, не согласованные с институтами власти, наносят стране ущерб.

"Любые возможные выгоды от провозглашения Сербии виновной в геноциде в Сребренице — ничто по сравнению с рисками развала институтов власти БиГ. Поэтому я правда не понимаю, почему бы это было в наших интересах", — говорит Хаджидедич.

В чем конкретно состоит нарушение "субординации"? Например, все виды коммуникации с международными институтами, в том числе и с судом ООН, находятся в компетенции МИДа БиГ, о чем вежливо напомнил в письме Изетбеговичу шеф этого ведомства Игор Црнадак, предупредив, что все попытки лезть "через голову" — это "нарушение закона об институтах власти БиГ".

Тем временем, в боснийских СМИ публикуется много догадок, почему же Изетбегович "раскачивает лодку". В качестве первой причины приводится его огромное личное богатство — две квартиры в Стамбуле, вилла в Боснии, торговый центр в Сараево, оффшорные компании. По мнению ряда СМИ, большая часть средств была заработана в ходе войны 1992-1995, ведь кому война, а кому мать родна — в виде Саудовской Аравии и других мусульманских государств, которые таким образом помогали единоверцам.

Возможно, именно в этим связан тот факт, что выходцы из арабских стран, в основном — стран Персидского залива, массово покупают земли и дома в Федерации БиГ. По некоторым сведениям, только в Сараево живет более 40 тысяч арабов. Покупку земель они осуществляют при посредничестве фирм Изетбеговича, и поэтому ослабление его политической силы могло бы очень негативно повлиять на этот его доходный бизнес. А как сохранить политическое влияние? Разумеется, с помощью националистической риторики и политики в адрес соседнего народа. То, что это может испортить хрупкие отношения и уже в ближайшие дни президент и премьер Сербии проведут экстренное совещание с руководством Республик Сербской в связи с сараевскими инициативами, в расчет не берется.

Разумеется, в том, что выходцы из арабских стран заселяют Боснию, нет ничего плохого. Проблема лишь в том, что примерно 30% переселенцев — это последователи ваххабизма и салафизма, идеологий, которыми, в основном, известны такие организации, как "Аль-Каида" и ДАИШ.

В курсе этих цифр и Министерство безопасности БИГ, которое провело проверку агентств по продаже недвижимости и фирм, которые открывают арабы в БиГ, а по итогам выслало из страны 30 граждан арабских государств и запретило им въезд в Боснию из-за их связей с ДАИШ и другими радикальными организациями.