О чем пишут в мире: новая работа Саркози, экс-узник Гуантанамо – за ИГ

РИА Новости Украина



Саркози вошел в состав совета директоров французского гостиничного оператора. Экс-президент Франции Николя Саркози вошел в состав совета директоров французской компании и оператора сетей гостиниц и ресторанов Accor Hotels. Об этом пишут ведущие французские СМИ, среди них Figaro, Monde, Echos, Huffington Post, Journal du Dimanche, Liberation и другие).

В коммюнике компании говорится, что Саркози возглавит новый комитет Международной стратегии (Stratégie Internationale). Основные задачи комитета будут заключаться в развитии сети Accor Hotels, а также в продвижении туризма во Франции на международной арене.

Полный состав комитета и его конкретные задачи будут определены в ходе следующего заседания совета директоров. Саркози станет независимым членом совета директоров и займет место Надры Муссалема (Nadra Moussalem), ушедшего в отставку после выхода из состава Accor Group инвестиционной компании Colony Capital. Экс-президент будет исполнять свои обязанности до 2018 года.

"Совет директоров с радостью сообщает об этом назначении. Международный опыт Николя Саркози и его отличное знание мировых геополитических вопросов станут значительными преимуществами для компании", – приводятся в коммюнике слова председателя и генерального директора компании Себастьяна Базена (Sébastien Bazin).

Экс-президент заявил, что он рад тому, что участвует в развитии и международных делах компании. Как отмечает газета Monde, должность независимого члена совета директоров будет первой должностью такого рода для Саркози.

Скандальный американский журналист Яннопулос лишился работы. Об этом пишут многие зарубежные СМИ, среди них Washington Post, New York Times, USA Today, New York Post, Los Angeles Times, Huffington Post, TIME и другие.

Майло Яннопулос лишился работы и сделки по публикации книги во вторник после очередного провокационного заявления, которое расценили как поддержку педофилии. Яннопулос сообщил в письменном заявлении, что покидает новостной сайт правой политической ориентации Breitbart News.

В свою очередь, издательство Simon & Schuster объявило об отмене публикации книги Яннопулоса, которая готовилась в ближайшее время. Ранее на этой неделе организаторы крупнейшей республиканской конференции CPAC в Вашингтоне отменили приглашение Яннопулосу выступить в ходе мероприятия. Причиной стало интервью Яннопулоса, где он положительно отозвался о гомосексуальных контактах с детьми в возрасте от 13 лет. Яннопулос заявил позже, что его неправильно поняли и что он сам в прошлом был жертвой домогательств.

"Мой работодатель, Breitbart News, поддерживал меня, когда другие сдались … Было бы неправильно с моей стороны позволить моему неудачному выбору слов отвлечь внимание всех от важной работы моих коллег, поэтому я незамедлительно увольняюсь из Breitbart", – приводит слова журналиста газета USA Today.

Как отмечает газета Hill, Яннопулос заявил о планах запустить сою собственную независимую медиакомпанию.

"Я представлю новую, мою собственную независимо финансируемую медийную компанию … в ближайшие недели", – приводит газета слова Яннопулуса.

Бывший узник Гуантанамо из Британии устроил теракт в Ираке от имени ИГ. Террорист-смертник, устроивший теракт недалеко от иракского Мосула от имени террористической группировки "Исламское государство", являлся гражданином Великобритании и бывшим узником военной тюрьмы в Гуантанамо, об этом пишут газеты Telegraph, Guardian, Times, Daily Mail, New York Post.

Как пишет Telegraph, 50-летний Джамаль аль-Харит, в понедельник подорвавший заминированный автомобиль недалеко от иракской военной базы недалеко от Мосула, вышел из тюрьмы в Гуантанамо в 2004 году и был возвращен на родину. После этого ему удалось получить компенсацию в 1 миллион фунтов стерлингов от правительства Великобритании за пережитые страдания во время заключения.

Аль-Харит, также пользовавшийся псевдонимом Абу-Закария аль-Британи, проник в Сирию через Турцию в 2014 году, чтобы вступить в ряды ИГ. По некоторым данным, деньги, выплаченные ему британскими властями, Аль-Харит передал группировке. Как пишет издание, Аль-Харит, до обращения в ислам носивший имя Рональд Фиддлер, был задержан американскими военными в Пакистане в 2001 году, годом позже он был переведен в тюрьму в Гунтанамо.

Британский депутат увидел "четкие доказательства" хакерской атаки РФ на выборы в Британии. "Теневой" лидер палаты общин британского парламента, лейборист Крис Брайант заявил, что "имеются четкие доказательства" того, что российские хакеры вмешались в ход британских всеобщих выборов в мае 2015 года.

"Есть четкие доказательства, прямого, коррупционного вмешательства России в выборы во Франции, в Германии, в США, и я бы сказал, что и в этой стране тоже", – приводит газета Independent заявление Брайанта, которое он сделал, выступая во вторник перед своими коллегами по парламенту.

Ранее Брайант занимал пост министра по делам Европы и главы межпартийной парламентской группы по России, тогда он неоднократно выступал с резкими высказываниями в адрес РФ.

"Многие считают, что принятые на высшем уровне решения, касающиеся безопасности в Великобритании, в Германии, во Франции и в США, теперь дискредитированы из-за российского проникновения", – цитирует газета Daily Mail Брайанта.

Несколько дней назад глава нового британского центра кибербезопасности Киаран Мартин объявил, что британские власти намерены в ближайшее время начать реализацию программы по защите политических партий от кибератак.

"Я лично считаю, что и (бывший премьер Великобритании – Ред.) Дэвид Кэмерон, и президент (бывший президент США – Ред.) Обама не хотели продемонстрировать России силу, потому что считали, что, нажав кнопку "перезагрузки", они каким-то образом получат большие уступки от (президента РФ Владимира) Путина. И я должен сказать, эта стратегия показала себя неэффективной", – отметил Брайант.

Ле Пен отменила встречу с верховным муфтием Ливана, отказавшись покрыть голову. Глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сообщила об отмене встречи с верховным муфтием Ливана после того, как она отказалась надеть на голову платок, пишут зарубежные СМИ (Sunday Times, TIME, Daily Mail, Independent, Deutsche Welle, Washington Post, Figaro и другие).

"Вы можете передать мое уважение верховному муфтию, но я не покрою себя", – приводит газета Independent слова Ле Пен.

По данным издания Los Angeles Times, Ле Пен должна была встретиться с муфтием Шейхом Абдель-Латиф Дерианом (Sheikh Abdel-Latif Derian). Как отмечает издание TIME, лидер "Нацфронта" заявила репортерам, что ее не просили надевать платок, когда она встречалась с верховным муфтием Египта в 2015 году. При этом пресс-центр муфтия был очень удивлен такой реакции, поскольку помощников Ле Пен заранее оповестили о необходимости надеть платок.