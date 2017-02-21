Дожали. Греция уступила давлению кредиторов

Геннадий Мельник, для РИА Новости Украина, Афины (Греция)

Правительство постоянно на всех уровнях заверяло, что не согласится на реформы, не предусмотренные третьей программой помощи (bail out), и не отступит под давлением МВФ и Германии, но по мере роста неуверенности в экономике из-за задержки второго обзора реформ позиция кабинета стала меняться. Правительство пошло на принципиальные уступки – согласилось утвердить реформы на период после истечения третьей программ помощи в 2018 году и на реформу на рынке труда.

Без положительной второй оценки программы реформ Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга в 326 миллиардов евро. Правительство Греции ставило целью завершить вторую оценку сначала не позднее конца ноября, затем сроки несколько раз сдвигались, среди дат называли 25 января и 20 февраля, а в стране начала расти политическая неуверенность.

Вкладчики стали снимать деньги со счетов – за декабрь вклады уменьшились на три миллиарда евро, а СМИ вновь стали обсуждать возможность финансового удушения Греции, дефолта, выхода из евро и последствия возвращения к драхме.

"Больше ни евро"

Одной из главных проблем стало то, что ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года.

МВФ считает необходимыми структурные реформы на рынке труда, пенсионного обеспечения и налогообложения. Однако правительство заявляло, что не намерено законодательно утверждать меры экономии на период, когда его полномочия завершатся.

Все эти споры мешали завершить второй обзор. По идее время у Афин пока есть – крупные платежи по внешним долгам предстоят лишь в июле, когда надо выплатить почти семь миллиардов евро. К тому же в последние месяцы правительство добилось крупных успехов в бюджетной сфере, получило большой первичный профицит и заявило, что по итогам прошлого года экономика вернулась хоть и к небольшому, но росту.

Однако задержка с оценкой отношения вызвала политическую неопределенность, экономические проблемы и возродила спекуляции по поводу Grexit, ужесточила политические разногласия.

К 20 февраля, когда правительство в очередной раз рассчитывало завершить вторую оценку, несогласованными оставались более десятка вопросов. Среди них – проведение приватизации крупных объектов, либерализация энергетического сектора, реализация не менее 230 рекомендаций ОЭСР для повышения конкуренции в Греции, контроль расходов на здравоохранение, внесудебное урегулирование споров по просроченной задолженности и долгам, корпоративное управление в четырех системных банках, задолжавших огромные средства государству, либерализация или открытие так называемых "закрытых профессий", где заниматься работой могут лишь владельцы ограниченного числа лицензий, изменения в законах о землепользовании и создание единого земельного кадастра, расширение рамок электронных аукционов по продаже имущества должников, строгий контроль за финансированием политических партий, реформа специальной шкалы окладов сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Были разногласия и по коллективным переговорам трудящихся – правительство хочет сделать обязательными переговоры между группами трудящихся и объединениями работодателей, а МВФ выступает против.

За пять дней до заседания Еврогруппы премьер Алексис Ципрас заявил уже о готовности обсудить реформы, если они не повлекут изменения бюджета.

"Хватит жесткой экономии в Греции. Катастрофическим может быть обсуждение новых мер даже на один евро ввиду тех результатов, которые уже были. Мы можем говорить о реформах, конечно же, о структурных реформах. Мы можем говорить о смешанной политике, но с нулевым финансовым последствиям", – заявил Ципрас на встрече с еврокомиссаром по финансовым вопросам Пьером Московиси 15 февраля

По словам Ципраса, Греции сейчас нужно не еще большее бремя, а его облегчение, смягчение системы налогообложения, уменьшение бремени задолженности.

Московиси, похвалив Грецию за уже проведенные реформы и сравнив ее с Фениксом, возрождающимся из пепла, сказал, что ни один институт кредиторов не выступает за жесткую экономию, но должен быть "сбалансированный" пакет реформ, чтобы сделать греческую экономику более конкурентоспособной и привлекательной для иностранных инвестиций.

Запланированное отступление

Для политических обозревателей отступление правительства не стало неожиданностью, вопрос лишь — насколько сильно оно сдало позиции.

Что касается греческой оппозиции, то она единодушно сочла итоги переговоров поражением правительства Ципраса.

"Возвращение кредиторов сопровождается дополнительными уступками, болезненными мерами и поражением правительства на переговорах", — заявила крупнейшая оппозиционная партия "Новая демократия".

"Цена задержки (второй оценки) и некомпетентность правительства СИРИЗА-АНЭЛ будут болезненными для граждан", – полагает "Новая демократия".

Примечательно, что 16 февраля официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос созвал журналистов на внеочередной брифинг, чтобы потребовать от МВФ и Германии вернуться к реальности, изменить оценки и прогнозы МВФ. Он также подверг критике Московиси, заявив, "так называемый пакет Московиси не имеет никакой связи с реальностью".

Но уже 20 февраля пожелавший остаться неназванным представитель правительства Греции заявил, что правительство и руководители миссий кредиторов пришли к соглашению. Представители кредиторов вернутся в Афины сразу после Чистого понедельника (после 27 февраля) и завершат техническое соглашение в течение нескольких дней.

Соглашение включает неотъемлемые условия, выдвинутые греческой стороной, – "ни на один евро более мер жесткой экономии". Греческая сторона согласилась на законодательное проведение реформ, которые будут осуществляться с 1 января 2019 года при условии, что они не затронут бюджета.

Ранее против требований МВФ законодательно принять дополнительные меры экономии на период после 2018 года выступил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос. По его словам, такие меры будут связывать будущие правительства, что не соответствует демократической культуре Европы, "выходит за демократические европейские рамки и моральные ценности, которые вдохновляют Европу".

Фактически на переговорах в Афинах будет рассмотрен вопрос об изменении политики с 2019 года и далее без дальнейшего обременения бюджета, пояснил источник в кабмине.

Возможность коллективных переговоров по трудовым соглашения может появиться до конца третьей программы помощи, то есть пока вопрос откладывается.

Из расходов для расчета первичного профицита должна быть исключена программа финансирования на сумму три миллиарда евро по созданию по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест в течение ближайших двух с половиной лет. По словам чиновника, финансирование такой программы уже обсуждается греческой стороной со Всемирным банком в сотрудничестве с европейскими организациями.

Глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейссельблум на пресс-конференции после встречи совета сообщил, что представители кредиторов будут работать с греческими властями над дополнительным пакетом структурных реформ, касающимся налоговой системы, пенсионной системы, регулирования рынка труда. По словам главы Еврогруппы, можно говорить о некотором изменении набора политических мер: можно сказать, что речь идет об отходе от жестких мер экономии и о постановке более сильного акцента на глубокие реформы в Греции.

Фактически это как раз те реформы, против которых выступало нынешнее правительство.

Без реформ МВФ отказывался участвовать в третьей программе спасения, а без МВФ не хотели поддерживать греческую программу Германия и Нидерланды, где скоро предстоят выборы.

Похоже, что на ближайшее время, по крайней мере до немецких выборов осенью, снят и вопрос о "стрижке" греческого госдолга – его радикальном уменьшении. Немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле заявлял, что списание части госдолга будет возможно лишь в случае выхода Греции из еврозоны. А Grexit после Brexita мог бы стать смертельным ударом для всего Евросоюза, где и без того растут настроения евроскептицизма.

По мнению обозревателей, возможно, что к 15 марта вопрос со второй оценкой греческих реформ будет решен и программа спасения Греции будет забыта на несколько месяцев, до завершения выборов в Европе.