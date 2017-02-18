Встреча глав МИД G20 в Бонне: итоги

Ангелина Тимофеева — Бонн, для РИА Новости Украина

На встрече министров иностранных дел стран G20 в немецком Бонне, которая продолжалась два дня, участники обсудили несколько крупных международных тем, начиная от сирийского урегулирования, помощи африканским странам и программы устойчивого развития до 2030 года, и заканчивая украинским кризисом.

Европейские участники старались, по крайней мере, публично, фокусироваться на общих интересах, американские — больше говорили об интересах собственных.

Одним из важнейших мероприятий, состоявшихся на полях встречи G20 и привлекших максимальное внимание СМИ, стали первые личные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Помимо американского коллеги, Лавров также провел отдельные консультации с главами МИД из Турции, Бразилии, ЮАР, Китая, Италии и Японии.

Встреча состоялась в рамках мероприятий германского председательства в форуме в 2017 году. Саммит глав государств G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Безопасность и стабильность

В частности, о необходимости тесного сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере, заявил на пресс-конференции глава МИД ФРГ и хозяин встречи Зигмар Габриэль. Он напомнил, что Германия ежегодно выделяет около 30-40 миллиардов евро на решение проблем, связанных с миграцией и беженцами, защитой климата и помощью развивающимся странами.

Министр подчеркнул, что таким образом Берлин способствует "безопасности и стабилизации в мире" не меньше, чем те страны НАТО, которые стремятся "увеличить свои военные бюджеты".

Сирия

"Темы Сирии и Украины играли важную роль на ряде встреч в рамках G20 в Бонне", — сказал министр Габриэль, подводя итоги встречи в формате "двадцатки".

По словам Габриэля, встреча в Бонне стала подготовкой для "нового раунда политического урегулирования", который состоится в следующий четверг в Женеве. Габриэль заявил, что Москва важна в роли посредника с Дамаском, который самостоятельно не может выступать "в серьезных переговорах".

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Касаясь переговоров по сирийскому урегулированию, которые проходят при участии России, Ирана и Турции в Астане, глава немецкого МИД подчеркнул их важность, но отметил, что повестка этого форума "ограничена вопросами перемирия и гуманитарной помощи". При этом женевская площадка под эгидой ООН остается базовой для политического урегулирования.

Донбасс

Что касается украинского урегулирования, то Габриэль заявил, что обсудил эту тема с российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны подчеркнули необходимость скорейшего возвращения к режиму прекращения огня и отвода тяжелой техники от линии соприкосновения в Донбассе.

"Пути реального прекращения огня" будут обсуждаться также в ходе министерской встречи "нормандского формата" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), которая пройдет на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля, сказал Габриэль.

Лавров-Тиллерсон

Глава МИД РФ Сергей Лавров после первой встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что хотя решить всех проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном и не удалось, тем не менее стороны условились двигаться вперед в тех сферах, где интересы государств совпадают.

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"Понятно, что мы не могли решить всех проблем. Я думаю, что их никогда не решить в отношениях между двумя такими крупными державами, как Россия и Соединенные Штаты, но у нас есть понимание, что там, где интересы совпадают, а таких сфер немало, мы должны двигаться вперед", — сказал журналистам министр, добавив, что российская сторона не исключает в будущем возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча была закрытой, и о ее темах и результатах известно лишь в общих чертах: говорили об урегулировании сирийского и украинского кризисов, ситуации в Афганистане, сотрудничестве по этим направлениям. Лавров и Тиллерсон назвали переговоры конструктивными.

"США рассмотрят возможность (взаимодействия) с Россией, когда мы сможем найти области практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу", — приводит агентство Франс Пресс заявление Тиллерсона. Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США будут "исходить из наших интересов, ценностей Америки и ее союзников".

В некотором роде ответом за заявления об "американских интересах" стала акция экологической организации Greenpeace, активисты которой сумели подплыть по реке Рейн к зданию, где проводились консультации, и в течение нескольких часов удерживать развернутую на судне многометровую растяжку Planet Earth First ("Планета Земля прежде всего") — перефразированный предвыборный лозунг "Америка прежде всего" президента Дональда Трампа.

По итогам встречи немецкие СМИ отметили как "сигнал холодности" тот факт, что Лавров и Тиллерсон не обменялись рукопожатием перед телекамерами, а также обратили внимание на краткое приветствие госсекретаря в адрес российского коллеги, которые некоторые информационные агентства сочли "оборванным" из-за того, что представителей прессы попросили удалиться из помещения, где проходили переговоры, практически на полуслове Тиллерсона.

Мюнхен

Некоторые участники боннской встречи сразу после окончания мероприятия направились в Мюнхен, где в субботу стартует Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Туда в пятницу отправился и Сергей Лавров, которому, помимо выступления на полях форума и ряда двухсторонних встреч, предстоит в субботу принять участие во встрече "нормандского формата".

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).

В 2017 году на конференцию приедут более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира. Среди подтвердивших участие генсек ООН Антонио Гутерреш, глава Евросовета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президенты Польши Анджей Дуда, Украины Петр Порошенко и Афганистана Ашраф Гани. В конференции также примет участие делегация из США во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. В нее войдут министры обороны и внутренней безопасности Джеймс Мэттис и Джон Келли и представители конгресса.