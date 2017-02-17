Fake news. Запад пошел в Крестовый поход против лженовостей

РИА Новости Украина

На Западе объявлен крестовый поход против фейковых новостей, которые, как там считают, негативно влияют на международную политику. К нему присоединились и итальянские власти. Так, спикер Палаты депутатов Лаура Болдрини (Laura Boldrini) обвинила в незаконной деятельности портал bastabufale.it.

Чтобы получить информацию из первых рук, Sputnik Италия побеседовал с Томмазо Дебенедетти (Tommaso Debenedetti) – журналистом, который годами специализируется на создании фальшивых аккаунтов в соцсетях.

"Действительно, стремление ввести цензуру в сетях очень сильно ныне во многих странах. И всегда причина одна – избежать распространения фейковых новостей. В реальности это предлог для контроля и ограничения Интернета.

Это стремление все сильнее сейчас в странах Запада. Парадоксально, ведь именно такие страны как США, Великобритания, Франция и Германия, которые годами делали своим знаменем именно свободу слова, ныне вводят меры контроля за Интернетом, в особенности за соцсетями.

Главный мотив? Избавиться от фейковых новостей. На самом же деле, в этих странах, скажем, во Франции и Германии, скоро предстоят неоднозначные выборы, в Великобритании грядет Brexit, а в США к власти пришла новая администрация. То есть цензура потребовалась по внутриполитическим причинам и помогает в провластных национальных играх.

Надо сразу сказать: цензурировать Интернет невозможно. Сама его природа такова, что избежать некоторого количества фейковых новостей нельзя. Единственный способ борьбы с фейковыми новостями – нанимать профессиональных журналистов, которые будут проверять новости, прежде чем их публиковать. Вводить цензуру бессмысленно, это никак не мешает возникновению фейковых новостей.

В СМИ западных стран поголовно распространены фейковые новости. В настоящей политической обстановке западные журналисты начинают понимать, что вся их медийная организация построена на шаткой основе, и, вместо того, чтобы уделять больше времени проверке достоверности новостей, обвиняют интернет или даже целые страны, которым потребовалось бы потратить огромное количество времени и ресурсов на создание этих фейковых новостей.

Читайте также: В ЕС прозрели насчет Украины и собираются прекратить поддержку страны

Недавно российское правительство обвинили в том, что оно специально создало информационный телеканал, единственной целью которого является распространение фейковых новостей в сети. Вот это точно фейковая новость. Она в особенности смехотворна потому что, например, мне нужен всего лишь доступ к компьютеру или айфону, чтобы распространять фейковые новости.

Я годами занимаюсь этим делом, и моим новостям верили как СМИ, так и политики по всему миру. Несколько лет назад я распространил с фейкового аккаунта российского политика в Twitter новость о смерти Асада. Эту новость передали многие авторитетные СМИ, и в итоге мировая цена на нефть упала. Я могу вам с уверенностью сказать: новость о том, что русские СМИ создают фейковые новости, сама по себе фейк, и меня поражает, как много людей продолжают в это верить.

С 2014 года против России ведется информационная война. Каждый день выходят лживые новости про Путина или Россию. Западные журналисты верят в любую новость о России и даже не думают о том, чтобы проверить информацию.

Несколько месяцев назад я создал фейковый аккаунт в Twitter Уилбура Росса (Wilbur Ross), человека, выбранного Трампом в качестве нового министра торговли США. Несколько дней подряд американские СМИ и даже политики были уверены, что этот аккаунт настоящий.

Два известных журналиста написали мне личные сообщения, чтобы задать вопросы о предполагаемых встречах с банкирами, которые якобы помогли выборной кампании Трампа. Они просто написали мне: "Вы это подтверждаете?". Таким образом, они хотели подтверждения своих теорий о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, но они даже не могли проверить достоверность аккаунта в Twitter", — рассказал Дебенедетти.