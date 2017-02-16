наверх
16.02.201712:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Встреча Лаврова и Тиллерсона: РФ повысит ставки – политолог

    (обновлено: )259
    Политический эксперт Денис Кирюхин отметил, что от того, как сложатся взаимоотношения между новой администрацией США и российской властью, будет зависеть развитие ситуации на всем европейском континенте.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Встреча Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и состоится в четверг, 16 февраля. Об этом во время брифинга сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

    Это будет первой встречей глав иностранных ведомств США и России после инаугурации Трампа. Что именно будут обсуждать Лавров и Тиллерсон, пока не разглашается.

    Каких результатов стоит ожидать от встречи, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

    Читайте также: Президентская гонка во Франции, кибератаки из Украины и СМИ РФ

    Что же может стать предметом разговора между Тиллерсоном и Лавровым?

    — Предмет разговора там довольно объемный, поскольку фактически речь идет о том, чтобы заново строить американо-российские отношения. И сегодня к этой теме приковано внимание не только в РФ и США, но и значительной части мира, европейской части континента так точно.

    От того, как будет выстроено взаимоотношение между новой администрацией и российской властью, будет зависеть развитие ситуации на европейском континенте в том числе. А конкретных вопросов достаточно много. От повседневной повестки дня до, конечно же, таких ключевых вопросов, как вопрос Сирии.

    Трамп определил ИГИЛ как главную угрозу США на сегодняшний день, и я бы отметил, что возможное сотрудничество с РФ по вопросу борьбы с ИГИЛ не только допускал Трамп, но не исключала и даже допускала Хилари Клинтон. Вне зависимости от того, кто бы победил на выборах в прошлом году, в ноябре, Клинтон или Трамп, новая администрация бы начала эти переговоры с РФ по вопросу урегулирования на Ближнем Востоке, с этой крайне сложной, запутанной ситуации и поиска выхода, каких-то эффективных мер, наработки по борьбе с терроризмом и распространением его по всему миру.

    Лавров намерен обсудить с Тиллерсоном ситуацию в Донбассе. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Лавров: в США команда, которая будет заниматься Украиной, не сформирована

    Поэтому это целый блок очень сложных вопросов, которые, конечно же, должны стать предметом переговоров. И не вызывает никакого сомнения, что одним из вопросов обсуждения будет вопрос украинского кризиса, украинской ситуации, и тут мы видим, что идет речь о повышении ставок, как бы, завышении ставок, это скорее с российской стороны.

    Американская сторона, мне кажется, все-таки сейчас, на этапе проведения красных линий, демонстрируя собеседнику, за которые они не хотят выходить. А российская сторона немного сейчас повышает ставки, и последние заявления, прозвучавшие от целого ряда влиятельных экспертов, изданий и во многом даже интервью Лаврова, которое было сделано несколько дней назад, оно говорит о том, что РФ хочет даже немного переформатировать рассмотрение украинского вопроса не как рассмотрение просто Крыма и Донбасса, а как рассмотрение будущего Украины в целом. Как организовывать жизнь Украины, вообще украинское государство.

    И примет ли такую повестку дня по украинскому вопросу американская сторона — это большой вопрос. Я думаю, это просто выражение пожеланий, договорятся или нет — в данном случае неизвестно. Но мы видим, что как минимум по целому ряду пунктов стороны явно заинтересованы.

    Кто все же будет решать судьбу этих переговоров? Это будут прямые переговоры Лаврова и Тиллерсона? Встреча министров иностранных дел нормандской четверки? Нормандская четверка еще на что-то способна?

    — Это очень хороший вопрос, связан он с тем, как будет новая администрация США рассматривать свою политику в отношении ЕС и Восточной Европы в целом.

    Я бы обратил ваше внимание на то, что если администрация Джорджа Буша-младшего более активно участвовала в жизни европейских государств и особенно Восточной Европы, то Барак Обама принципиально изменил свою политику, он ни разу не посещал Украину, он ограничивал свои контакты со странами Восточной Европы, предпочитая работать с Брюсселем, давая возможность именно Европе решать европейские проблемы.

    Не случайно в нормандской четверке США не принимали участие, предоставляя возможность Меркель и Олланду, как лидерам ЕС, самим решать проблемы на границах ЕС, которые возникают.

    Как будет себя вести новая администрация, мы сегодня не знаем. Решит ли она, что европейцы не справляются и им надо более активно участвовать, это наиболее вероятный сценарий, но я бы его не абсолютизировал. Либо же, опять таки, нормандский формат сохранится в старом формате четверки, просто США обеспечат, создадут, как по аналогии была комиссия, фактически, переговорная линия Нуланд-Сурков, может быть будет создан новый мост такой же по переговорам между Москвой и Вашингтоном по крымскому вопросу.

    Поэтому мы еще не знаем, но это очень важный и интересный вопрос.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Отчет Луценко, встреча в Минске, Трамп и Крым. Мнение Рудякова

    Возможна ли встреча глав США и Украины?

    — Эта встреча пока не анонсировалась, может будет какая-то встреча в кулуарах, на высоком уровне, это уже было бы позитивным сигналом для Украины, поэтому я бы такого не исключал.

    А какого-то окончательного разрешения вопроса на этой неделе я бы не ожидал. Это скорее сейчас идет еще притирка, но я бы напомнил, что Майк Пейнс на прошлой неделе четко указал, что затягивать вопрос построения новой конфигурации американо-российских отношений никто в Вашингтоне сегодня не намерен. Вопрос будет решен в течение нескольких месяцев.

    Напомним, Петру Порошенко нужно находить способы, как договорится с Дональдом Трампом, а не искать союзников против него. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Кабинет министров Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Юрий Гаврилечко
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх