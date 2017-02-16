Встреча Лаврова и Тиллерсона: РФ повысит ставки – политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Встреча Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и состоится в четверг, 16 февраля. Об этом во время брифинга сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Это будет первой встречей глав иностранных ведомств США и России после инаугурации Трампа. Что именно будут обсуждать Лавров и Тиллерсон, пока не разглашается.

Каких результатов стоит ожидать от встречи, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

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Что же может стать предметом разговора между Тиллерсоном и Лавровым?

— Предмет разговора там довольно объемный, поскольку фактически речь идет о том, чтобы заново строить американо-российские отношения. И сегодня к этой теме приковано внимание не только в РФ и США, но и значительной части мира, европейской части континента так точно.

От того, как будет выстроено взаимоотношение между новой администрацией и российской властью, будет зависеть развитие ситуации на европейском континенте в том числе. А конкретных вопросов достаточно много. От повседневной повестки дня до, конечно же, таких ключевых вопросов, как вопрос Сирии.

Трамп определил ИГИЛ как главную угрозу США на сегодняшний день, и я бы отметил, что возможное сотрудничество с РФ по вопросу борьбы с ИГИЛ не только допускал Трамп, но не исключала и даже допускала Хилари Клинтон. Вне зависимости от того, кто бы победил на выборах в прошлом году, в ноябре, Клинтон или Трамп, новая администрация бы начала эти переговоры с РФ по вопросу урегулирования на Ближнем Востоке, с этой крайне сложной, запутанной ситуации и поиска выхода, каких-то эффективных мер, наработки по борьбе с терроризмом и распространением его по всему миру.

Поэтому это целый блок очень сложных вопросов, которые, конечно же, должны стать предметом переговоров. И не вызывает никакого сомнения, что одним из вопросов обсуждения будет вопрос украинского кризиса, украинской ситуации, и тут мы видим, что идет речь о повышении ставок, как бы, завышении ставок, это скорее с российской стороны.

Американская сторона, мне кажется, все-таки сейчас, на этапе проведения красных линий, демонстрируя собеседнику, за которые они не хотят выходить. А российская сторона немного сейчас повышает ставки, и последние заявления, прозвучавшие от целого ряда влиятельных экспертов, изданий и во многом даже интервью Лаврова, которое было сделано несколько дней назад, оно говорит о том, что РФ хочет даже немного переформатировать рассмотрение украинского вопроса не как рассмотрение просто Крыма и Донбасса, а как рассмотрение будущего Украины в целом. Как организовывать жизнь Украины, вообще украинское государство.

И примет ли такую повестку дня по украинскому вопросу американская сторона — это большой вопрос. Я думаю, это просто выражение пожеланий, договорятся или нет — в данном случае неизвестно. Но мы видим, что как минимум по целому ряду пунктов стороны явно заинтересованы.

Кто все же будет решать судьбу этих переговоров? Это будут прямые переговоры Лаврова и Тиллерсона? Встреча министров иностранных дел нормандской четверки? Нормандская четверка еще на что-то способна?

— Это очень хороший вопрос, связан он с тем, как будет новая администрация США рассматривать свою политику в отношении ЕС и Восточной Европы в целом.

Я бы обратил ваше внимание на то, что если администрация Джорджа Буша-младшего более активно участвовала в жизни европейских государств и особенно Восточной Европы, то Барак Обама принципиально изменил свою политику, он ни разу не посещал Украину, он ограничивал свои контакты со странами Восточной Европы, предпочитая работать с Брюсселем, давая возможность именно Европе решать европейские проблемы.

Не случайно в нормандской четверке США не принимали участие, предоставляя возможность Меркель и Олланду, как лидерам ЕС, самим решать проблемы на границах ЕС, которые возникают.

Как будет себя вести новая администрация, мы сегодня не знаем. Решит ли она, что европейцы не справляются и им надо более активно участвовать, это наиболее вероятный сценарий, но я бы его не абсолютизировал. Либо же, опять таки, нормандский формат сохранится в старом формате четверки, просто США обеспечат, создадут, как по аналогии была комиссия, фактически, переговорная линия Нуланд-Сурков, может быть будет создан новый мост такой же по переговорам между Москвой и Вашингтоном по крымскому вопросу.

Поэтому мы еще не знаем, но это очень важный и интересный вопрос.

Возможна ли встреча глав США и Украины?

— Эта встреча пока не анонсировалась, может будет какая-то встреча в кулуарах, на высоком уровне, это уже было бы позитивным сигналом для Украины, поэтому я бы такого не исключал.

А какого-то окончательного разрешения вопроса на этой неделе я бы не ожидал. Это скорее сейчас идет еще притирка, но я бы напомнил, что Майк Пейнс на прошлой неделе четко указал, что затягивать вопрос построения новой конфигурации американо-российских отношений никто в Вашингтоне сегодня не намерен. Вопрос будет решен в течение нескольких месяцев.

Напомним, Петру Порошенко нужно находить способы, как договорится с Дональдом Трампом, а не искать союзников против него. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.