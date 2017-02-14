Астана: новая попытка усадить за стол переговоров власти Сирии и оппозицию

РИА Новости Украина

Переговоры планируются в том же формате, в котором созывалась первая такая встреча в столице Казахстана 23-24 января — с участием представителей РФ, Ирана, Турции, в качестве наблюдателей приглашены Иордания и США. Впрочем, делегация вооруженной оппозиции Сирии пока не может подтвердить свое участие, так как приглашение на имя главы делегации до сих пор не пришло.

Примечательно, что изначально в Астане в середине февраля планировалось провести лишь встречу стран-гарантов перемирия в Сирии без участия сирийцев. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, площадку Астаны нужно продолжать использовать как для мониторинга перемирия в Сирии, так и для продвижения и стимулирования процесса политических реформ.

Кто приедет в Астану?

Изначально в Астане 15-16 февраля планировалось провести лишь заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по перемирию без участия сирийцев. Однако затем, накануне женевских межсирийских переговоров, которые планируются 20 февраля, в Астану было решено пригласить правительство и вооруженную оппозицию Сирии, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, представителей стран-гарантов перемирия — РФ, Ирана и Турции, а также представителей США в качестве наблюдателей.

Как заявил Лавров, сейчас завершается подготовительная работа, уточняются списки делегаций и другие организационные моменты, связанные с проведением второго раунда переговоров.

"Встреча в Астане 15-16 февраля планируется в том же формате, в котором созывалась первая такая встреча 23-24 января… Три страны-гаранта Россия, Турция и Иран, представители сирийского правительства и вооруженных формирований оппозиции из числа тех, кто вместе с Дамаском подписал 29 декабря соглашение о прекращении огня и о совместной борьбе с ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусрой" и аффилированными с ними террористическими группировками. Был приглашен с учетом его роли посредника Стаффан де Мистура, были приглашены также в качестве наблюдателей наши американские коллеги, которые были представлены в Астане на уровне посла", – заявил глава МИД РФ.

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Как сообщил РИА Новости посол САР в Москве Рияд Хаддад, Дамаск подтвердил участие во встрече по Сирии в Астане.

А вот делегация вооруженной оппозиции Сирии пока не может подтвердить свое участие во встрече 15-16 февраля, так как приглашение на имя главы делегации до сих пор не пришло, заявил РИА Новости участник делегации Яхья аль-Ариди.

"Вчера у нас все еще не было решения. Любое приглашение, естественно, должно быть направлено главе делегации, а этого не произошло", — сказал аль-Ариди в понедельник.

Делегацию оппозиции на переговорах в Астане возглавлял представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш. В воскресенье он сообщил РИА Новости, что слышал заявление МИД Казахстана о проведении встречи 15-16 февраля, но не получил приглашение.

Главный вопрос – прекращение огня в Сирии

В МИД Казахстана сообщили, что на встрече в Астане будут обсуждаться вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях. Также темой переговоров станет принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия и другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.

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Напомним, на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января странами-гарантами (Иран, Россия, Турция) была достигнута договорённость о создании трёхстороннего механизма для контроля режима прекращения огня в Сирии.

Основным вопросом на второй встрече по Сирии в Астане будет прекращение огня в Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Задача все та же — укреплять режим прекращения боевых действий в рамках подписанных договорённостей между правительством и отрядами вооружённой оппозиции", — сказал он.

По словам Богданова, к соглашению присоединяются новые вооружённые группировки, "процесс идёт вширь". Замглавы МИД РФ также сообщил, что российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По мнению Лаврова, площадку Астаны необходимо продолжать использовать для мониторинга соблюдения перемирия и продвижения по пути политических реформ в Сирии.

"Мы исходим из необходимости продолжить использовать площадку Астаны как для мониторинга соблюдения сторонами своих обязательств по неприменению силы, так и для продвижения и стимулирования процесса политических реформ. Потому что мы считаем принципиально важным участие в политическом процессе представителей вооруженной оппозиции, голос которых должен быть услышан в ходе такого диалога", — сообщил он.

Основа для консультаций в Женеве

Результаты переговоров по Сирии в Астане могут стать хорошей основой для межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве, если они помогут выстроить доверие по вопросам режима прекращения огня и обеспечению гуманитарного доступа, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель Великобритании по Сирии Гарет Бейли.

Старт первого после долгого перерыва раунда переговоров по Сирии в Женеве под эгидой ООН, в которых ожидается участие как представителей официального Дамаска, так и различных оппозиционных групп, запланирован на 20 февраля. В настоящее время формируется состав участников.

Бейли отметил, что в Лондоне приветствуют работу России, Турции и Ирана на переговорах в Астане.

"Как я понимаю, основное внимание в ходе этих переговоров было уделено режиму прекращения огня и доставке гуманитарной помощи. Мы бы хотели, чтобы Россия оказывала соответствующее давление для полного соблюдения режима прекращения огня", — сказал Бейли.

"Если завершившиеся переговоры в Астане помогут выстроить некоторое доверие в отношении режима прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа, то это может стать хорошей основой для проведения политических переговоров в Женеве", — пояснил спецпредставитель.

Как считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина, приоритет на встрече в Астане будет отдан техническим вопросам, связанным с перемирием.

"На мой взгляд, приоритет все-таки во время этой встречи будет техническим вещам, как и планировалось, потому что сейчас главное – это поддержать перемирие в Сирии. На предыдущей встрече было несколько важных наработок в этом плане. Были подготовлены проекты документов, которые помогут тому, чтобы заработали конкретные механизмы наблюдения за режимом прекращения огня, за которые будут отвечать Турция, Россия и Иран", – сказала она РИА Новости.

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В то же время указала Супонина, Москва понимает, что нельзя медлить и с политическим урегулированием, ведь чем больше будет политических разногласий между сторонами, тем более зыбким будет перемирие в Сирии.

"Нельзя допустить, чтобы оно сорвалось, а для этого надо безотлагательно продвигаться вперед для достижения политических договоренностей. Как раз поэтому на встречу приглашены в качестве наблюдателя и американцы. Как бы кто ни относился к США, и как бы мы ни понимали, что при Бараке Обаме их позиция была неконструктивной в отношении кризиса в Сирии, но в то же время и без договоренности между Россией и США достичь большого прогресса по Сирии не удастся. Процесс подготовки к переговорам в Женеве идет очень тяжело, и здесь у Москвы не стоит задача опередить де Мистуру, поскольку опережать нечего", – добавила она.