Во Франции Google и Facebook на страже достоверности информации

РИА Новости Украина

В разгар французской предвыборной кампании Google запускает новый сервис проверки правдивости новостей CrossCheck (начнет работу 27 февраля и вплоть до конца выборов в мае).16 французских СМИ, включая AFP и Le Monde являются партнерами проекта, дополнительный функционал предоставляет и Facebook.

Европейские и американские СМИ часто проводят параллель между лидером Нацфронта Ле Пен и Дональдом Трампом. Wikileaks публиковал такие сравнения и в переписке штаба Хиллари Клинтон. В этом плане тем более неоднозначно смотрится участие в мониторинге честности французских выборов компаний Google и Facebook, чьи создатели (Брин и Цукерберг) в последнее время заняли активную политическую позицию против законодательных инициатив Трампа. Есть опасения, что во французской политике они тоже быстро найдут себе похожий образ врага — Марин Ле Пен.

Насколько "комитет по проверке", в который входят помимо многие государственные и левые французские СМИ, будет непредвзято анализировать информацию и не станет ли он ее использовать против Нацфронта? Насколько этично вмешательство американских цифровых гигантов в избирательный процесс в стране, гордящейся своей традицией демократии?

Sputnik задал эти вопросы политикам из партии Национальный фронт

Дави Родригез (Davy Rodriguez), заместитель директора Нацфронта молодежи (Front national de la jeunesse(FNJ):

"Мы в Национальном фронте отстаиваем идею суверенитета. Нас очень беспокоит, что такие гиганты как Google или Facebook интересуются этими вопросами, и тем более – что их поддерживают такие СМИ как Libération, Rue89, Le Monde или La Voix du Nord, наши политические оппоненты, открыто выступающие против Национального фронта. Это СМИ, поддерживающие определенный политический лагерь.

То, что крупные американские корпорации опираются на, такого рода СМИ, чтобы дестабилизировать французскую политику, очень и очень настораживает. Тем более что, как я понимаю, сегодня, с тех пор, как Великобритания проголосовала за Брексит, а в США Дональд Трамп одержал победу на выборах, страха немного больше. Мы считаем, что ненормально, когда крупные корпорации, Facebook и Google, действуют таким образом. Они, во всяком случае, знают, кто их противник. Участие таких групп как Libération показывают, что это было сделано для того, чтобы бороться против Национального фронта.

США – это страна-специалист по махинациям и дезинформации. Мы видели, какая ими велась пропаганда в момент конфликта в Сирии, конфликта в Украине. Мы видели, как велись разрушительные действия, и при этом говорилось: вот это ложная информация, это дезинформация. В любом случае кто может присвоить себе право говорить, что есть правда, а что есть ложь, находясь за две тысячи с половиной километров от места событий? Это настоящая проблема.

Мы очень хорошо знаем, что американские СМИ или СМИ под покровительством американцев делаю все, чтобы манипулировать информацией. Это происходит не впервые и сегодня речь идет о новой попытке с их стороны, перед нами — CrossCheck и другие системы проверки, которых они для нас нашли.

Сегодня избиратели в общем-то больше не следуют направлению, заданному этими крупными СМИ. Мы доверяем… я полностью доверяю французам, которые способны определить, что есть правда, а что нет, и благодаря интернету они могут узнать больше, чем то, что традиционные СМИ могут им предложить. Они идут дальше Франс-Пресс, дальше BFMTV. Сегодня французы, будь то в социальных сетях, где информация распространяется от человека к человеку, или даже на сайтах, которые имеет меньше связи с властью, ищут информацию, которая более близка к реальности. Так что я им доверяю в том, что касается поиска информации, а затем и в голосовании, необходимом для определения общей политики, которую они хотели бы видеть в своей стране".

Жильбер Коллар (Gilbert Collard), депутат Нацфронта от департамента Гар, адвокат, писатель:

"Я нахожу, что создание подобия полиции, следящей за свободой СМИ, которая противопоставляется тому, что можно назвать пропагандой в СМИ, неприемлемо. Эта "полиция" стоит в один ряд со СМИ, которые иногда поддерживают тот или иной политический лагерь. Мы видим, что здесь явно присутствует желание ущемить необычайную свободу слова, существующую в социальных сетях.

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Так что речь идет о том, чтобы заставить замолчать слова, укоротить язык свободе слова. Я нахожу это совершенно возмутительным. Это возмутительно не только потому, что эти интернет-ресурсы присваивают себе право выступать в роли полиции, даже не обладая никакими качествами, чтобы играть эту роль, но и сами они могут распространять ложную информацию.

Создается впечатление, что СМИ боятся потерять власть и присваивают себе своего рода власть инквизиции, которой с демократической точки зрения никто им не давал. Это — способ окольными путями оказать давление на общественное мнение избирателей и навязать сверху, с помощью, кстати, миллиардеров ("Монд" принадлежит миллиардеру Пьеру Берже и банкиру Матье Пигасс), которые владеют этими СМИ, определенного кандидата или определенное мнение. По большому счету, речь опять идет о желании манипулировать информацией и ущемить свободу информации".