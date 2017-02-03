Больше секса! Ноу-хау на рынке виртуальных знакомств

РИА Новости Украина

Один из наиболее развитых "технологических" аспектов индустрии знакомств – это мобильные приложения. Зародившись как вполне целомудренные сервисы для знакомств, очень скоро начали бурно эволюционировать, занимая новые неизведанные ниши во всех сферах человеческих отношений. Знакомства "на одну ночь"; знакомства для людей с нетрадиционной ориентацией; знакомства, где женщины выбирают мужчин – все это и многое другое уже вышло на этот своеобразный "рынок" и привлекло преданных пользователей. Но и здесь еще можно создавать по-настоящему новое. Так, в России недавно появился сервис для знакомств по фантазиям NEWPL, который вас удивит.

Приложение для знакомств NEWPL (от слов "new people"), придуманное украинским предпринимателем и самопровозглашенным секс-евангелистом Андреем Ярошенко, помогает встретить людей c одинаковыми фантазиями. Основная аудитория приложения — продвинутые пары и одиночки, которые практикуют альтернативные отношения — свинг, открытый брак, полиаморию, открытые и моногамистые отношения, пишет Sputnik.

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Фантазии вовсе не должны быть каким-то фетишем или чем-то, что сдержанные пуритане могут назвать извращением. Это широкое понятие, любое осознанное желание или сексуальная игра, которая реально возбуждает человека. Для многих фантазии являются потаенной и желаемой темой, которые нельзя высказать вслух в "традиционных" сервисах знакомств или даже в паре. Но не в NEWPL – ведь именно на них он и построен.

"Известные дейтинговые сервисы охватывают довольно широкую аудиторию. При этом во многих случаях эта аудитория – свободные одиночки, которые ищут новых интимных приключений, или люди, которые находятся в отношениях, но скрывают или обманывают друг друга встречаясь на стороне. В последнем случае это часто связано с тем, что они стесняются своих фантазий и боятся признаться в них партнеру и самому себе. Отсюда начинается рутинизация сексуальности в паре, неудовлетворенность, ревность", — говорит Ярошенко.

Мир меняется, и тема секса становится все более открытой. Те, кто только исследует свои фантазии, так и те, кто знает чего хочет, обсуждает свои фантазии с основным партнером, могут использовать специализированные приложения для знакомств, в которых можно найти то, чего хочется.

Как работает NEWPL

В основе идеи – поиск людей, фантазии с которыми совпадают. Все очень просто: пользователи регистрируются в приложении, отмечают в анкете свои фантазии. Другие пользователи просматривают их и, как и в других сервисах, ставят лайк или пропускают анкету. Пользователи видят кто кому понравился, и, если интерес взаимный, пара перемещается в чат для общения.

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"Мы позиционируем себя как продукт для открытых, 'open-minded' людей, которые готовы к экспериментам. Мы помогаем сформулировать свои фантазии и найти тех, кто их разделяет", — говорит секс-евангелист.

Помимо просмотра анкет, в приложении есть и другие занятия – можно писать свои истории или делиться сокровенными размышлениями анонимно, публично или только для себя, а также читать истории других пользователей.

Также кроме технической части есть и моральная часть: "Пользователи должны разделять наши базовые ценности – позитивность, безопасность, взаимность, искренность… Все они подробно изложены на сайте приложения. Те, кто нарушает правила сообщества, могут быть забанены или вовсе удалены из приложения", предупреждает Ярошенко.

При этом идея не была внезапным озарением – темой секса, в том числе с научной, философской и практической точки зрения, Ярошенко интересуется уже много лет. Заметим, между прочим, что Андрей уже семь лет в отношениях с постоянным партнером.

"В NEWPL все сошлось – интерес к теме, понимание проблемы аудитории, желание трансформировать самую табуированную отрасль в мире. Хочется, чтобы технологии помогали нам в безопасности, здоровье, развитии и углублении одной из самых базовых потребностей каждого человека. Я даже прошел обучение и получил сертификат сексолога", — говорит секс-евангелист.

Что происходит сейчас и какие планы на будущее

В начале 2017 года началось закрытое тестирование приложения. На сайте можно оставить заявку, и, если повезет, вам придет ссылка на скачивание приложения для мобильного телефона.

"Сейчас мы получаем первую обратную связь, первые впечатления пользователей. Сейчас они очень позитивные. Конечно, иногда встречаются и 'баги', которые мы оперативно устраняем", — говорит Ярошенко.

NEWPL изначально ориентируется на глобальный рынок, как и другие известные дейтинг-приложения до него. Мировым центром 'sextech' сегодня является Нью-Йорк, и именно здесь будет запущена публичная версия приложения на английском языке. А потом мир сексуальных фантазий придет во все мировые мегаполисы.

"Я называю евангелистом любого человека, который влюблён в своё дело. Когда-то главный евангелист Apple описал себя как 'человека, который хочет сделать мир лучше'. Я делаю то же самое: улучшаю мир в секс-позитивную сторону", — заключает Ярошенко.