Ни зарплаты, ни электричества, ни интернета: работа мечты для отшельников

РИА Новости Украина

Община Зальфельден в Австрии предлагает одну из самых одиноких работ в мире: она ищет отшельника, который должен жить в убогой хижине в горах. Без электричества, без отопления, без Интернета и без зарплаты. На вакансию уже откликнулось несколько соискателей.

Резюме поступают к приходскому священнику Заальфельдена (Saalfelden) Алоису Мозеру (Alois Moser).

"Тот, кто претендует на эту должность, должен понимать, что он будет жить в уединении", – объясняет он в интервью Sputnik.

Это один критерий отбора кандидатов. Другой критерий: "Мы рассчитываем найти духовного человека".

Решающее значение имеет христианская основа, говорит Мозер. Отшельник должен уметь выслушивать людей, потому что совсем уж уединённой жизнь при часовне, находящейся на высоте 1.001 метр над уровнем моря, не назовёшь. Летом в ясную погоду на гору поднимается много паломников – и не только для того чтобы полюбоваться прекрасным видом на курорт Цель-ам-Зее и Леогангские горы, но и для того чтобы поглядеть на обитателя пустыни, существующей с 1664 года, и поговорить с ним.

А в ненастье отшельник снова остаётся один на один с горами. С собой в можно взять всё что угодно, но ни электричества, ни Интернета, ни отопления наверху нет.

"Как же обстоит дело с отпуском и зарплатой?", интересуется Sputnik. Мозер качает головой: "В этом и заключается отличие от работы: эта миссия не оплачивается. А выполняться она должна с апреля по октябрь – ноябрь".

Но может быть, кто-нибудь регулярно хотя бы приносит отшельнику продукты?

"Нет, – отвечает священник, – то, как он будет себя обеспечивать, – это его собственная проблема".

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От Заальфельдена до хижины отшельника – добрых полчаса пешком, объясняет Мозер, именно поэтому отшельничество не для него: "Воды наверху нет, дрова наверх тоже нужно приносить". Для него таскать тяжести так далеко слишком тяжело.

Но несмотря на убогие условия жизни и скудное снабжение, на должность уже претендует с десяток соискателей.

"Большинство из Австрии и Германии, но есть и один канадец", – рассказывает Мозер.

Решение о том, кто станет новым отшельником, будет принято в ближайшие недели. Всё-таки до апреля время ещё есть…