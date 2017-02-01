О чем пишут в мире: Белый дом против CNN, скандал во Франции, растраты Деппа

РИА Новости Украина

Трамп выдвинул Нила Горсача кандидатом на должность судьи в Верховном суде США. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о выдвижении судьи Нила Горсача из Колорадо кандидатом на должность судьи Верховного суда США. Об этом пишут ведущие мировые СМИ, среди них Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, USA Today, Hill, Guardian, Independent, Monde и другие.

"Сегодня я выполняю еще одно обещание перед народом Америки, номинируя судью Нила Горсача судьей в Верховный суд США", – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Горсач – судья апелляционного суда по десятому федеральному округу, который располагается в Денвере. Он известен своими консервативными взглядами и является сторонником буквального истолкования Конституции США. Как отмечает газета Independent, 49-летний Горсач стал самым молодым кандидатом на должность судьи в Верховном суде США за последние 25 лет.

"Надеюсь, вам нравится моя кандидатура судьи Нила Горсача для Верховного суда США. Он хороший и замечательный человек, уважаемый всеми", – написал позднее Трамп в своем Twitter.

Назначение на вакантную должность в Верховный суд может стать одним из наиболее важных решений для президентства Трампа, учитывая ту значительную роль, которую суд играет в законодательном процессе и общественной жизни. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил Штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.

Белый дом отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN. Белый дом отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN, лишая таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире, пишет газета Politico.

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", – приводит газета слова одного из чиновников Белого дома.

Он добавил, что CNN не является таким местом. При этом он отметил, что запрет не является постоянным. Один из репортеров телеканала в свою очередь заявил, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги канала.

Как отмечает газета, чиновники администрации по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй в последнее время не появлялись в эфире CNN.

По данным газеты, Спайсер опроверг данную информацию, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах. Несмотря на это, он отметил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять".

Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Из ведущих СМИ, помимо New York Times и Washington Post, объектами его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как Clinton News Network ("Новостная сеть Клинтон"), утверждая, что телеканал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон.

Продолжение скандала вокруг супруги Фийона. Почти все французские СМИ (Monde, Figaro, Parisien, Journal du Dimanche, Dauphine Libere, Liberation, Express и другие) пишут о новых данных сатирической газеты Canard Enchaine, которая сообщает, что сумма денег, полученных супругой экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона – Пенелопой за работу в качестве парламентского помощника и сотрудника журнала Revue des Deux Mondes, составляет более 900 тысяч евро.

Согласно новым данным, на посту парламентского помощника в период с 1988 по 1990 год, а также с 1998 по 2002 Пенелопа Фийон заработала 831 тысячу евро. Еще около 100 тысяч за работу в журнале. Также в свежем номере газеты содержится информация о сумме, которую получили двое детей четы Фийон, работавшие его помощниками в Сенате. Размер полученных ими вознаграждений составил 84 тысячи евро.

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РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/view/20170201/1021036972.html

"Насколько мне известно, в истории Пятой республики подобная ситуация не происходила никогда. За три месяца до президентских выборов операция таких масштабов и столь профессиональная началась лишь для того, чтобы попытаться устранить кандидата иным, а не демократическим путем", – приводит газета Dauphine Libere заявление Фийона, которое он сделал в ходе выступления перед французской организацией Electronic Business Group (EBG).

В распоряжение газеты Express попали бухгалтерские бумаги о заработных платах сотрудников журнала Revue des Deux Mondes. Согласно данным газеты, в 2011 году общая сумма зарплат составляла около 12 тысяч евро, а в 2012 эта сумма резко возросла до практически 59 тысяч евро, и именно в мае этого года Пенелопа пришла на работу в журнал. При этом в 2013 году она получала зарплату на протяжении всего года и общая сумма зарплат за 2013 год составила 72 с лишним тысячи евро.

После ухода супруги экс-премьера из журнала в 2014 году суммы опять опустились до примерно 15 тысяч евро.

Туск считает новую администрацию США угрозой для Европы. Дональд Туск сообщил в письме лидерам 27 стран-членов ЕС, что обеспокоен заявлениями новой администрации США, назвав их в числе вызовов, с которыми сталкивается Евросоюз.

Как пишут издания Financial Times, New York Times, Washington Times, Wall Street Journal, Independent, Times, Deutsche Welle, в документе, направленном за несколько дней до неформального саммита о будущем ЕС на Мальте, где примут участие все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Туск отметил, что "вызовы, с которыми сталкивается Европейский Союз, опаснее, чем когда-либо со времен подписания Римского договора".

Глава Евросовета заявил, что "первая угроза, внешняя, связана с новой геополитической ситуацией в мире и вокруг Европы".

"Напористый Китай, особенно на море, агрессивная политика России в отношении Украины и ее соседей, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где ключевую роль играет радикальный ислам, а также вызывающие беспокойства заявления новой американской администрации делают наше будущее все более непредсказуемым", – написал Туск.

"В особенности изменение в Вашингтоне ставит ЕС в сложное положение, так как новая администрация, кажется, ставит под сомнение последние 70 лет американской внешней политики", – приводит слова Туска Deutsche Welle.

Газета Washington Times, в свою очередь, отметила, что письмо не было отправлено Великобритании, так страна должна покинуть ЕС.

Джонни Деппа обвинили в безответственной трате средств. Ведущие мировые СМИ, среди которых, Wall Street Journal, USA Today, New York Times, пишут об иске, поданном на американского актера Джонни Деппа.

Компания Management Group, которая долгое время вела дела Джонни Деппа, подала иск на актера, обвинив его в нарушении контракта, мошенничестве и безответственной трате своих денежных средств, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, в иске, поданном во вторник в суд Лос-Анджелеса, руководители компании утверждают, что Депп вел "эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни", который обходился ему в 2 миллиона долларов в месяц. Истцы, в свою очередь, требуют выплаты в размере 560 тысяч долларов, а также признания того, что актер сам несет ответственность за свои финансовые проблемы.

Согласно документу, Депп потратил более 75 миллионов долларов на покупку 14 домов и несколько островов на Багамах, 18 миллионов — долларов на покупку и оснащение яхты. Еще несколько миллионов долларов были потрачены на предметы искусства, ювелирные украшения и коллекционные гитары. Помимо этого, актер потратил более трех миллионов долларов на то, чтобы из специально сделанной пушки запустить в воздух прах журналиста Хантера Томпсона, которого он сыграл в картине "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Как пишет издание, данный иск стал встречным тому, который был подан Деппом в отношении компании Management Group 13 января, из-за которой он "потерял миллионы долларов", что, в свою очередь, привело к задолженности в размере 40 миллионов долларов. Также актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации.

В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются "необоснованными".