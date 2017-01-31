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    Зарубежье

    Слишком дорого. Эксперт о США и оплате безопасности Европы

    (обновлено: )19940
    Наращивание военного присутствия США и НАТО создает в Европе напряженную обстановку, побуждает РФ к ответным действиям, отмечает Мартин Крно. Решит ли Трамп отозвать эти военные подразделения из ЕС – это вопрос финансов, считает Крно.
    Штаб-квартира НАТО
    AP Photo/Olivier Matthys

    РИА Новости Украина

    В Словакии торжественно открыта региональная штаб-квартира НАТО, прессу на мероприятие не допустили. Представители минобороны СР подчеркивают, что речь не идет о создании базы НАТО на постоянной основе. 

    Это событие для Sputnik Česká republika прокомментировал председатель "Словацкого союза антифашистов" Братиславского края Мартин Крно.

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    – Я думаю, что речь идет о центре связи НАТО, который разместился в предместьях Братиславы, в казармах Vajnory, численностью 41 человек, в том числе два десятка мест зарезервировано для представителей других стран альянса. Это сделано на основе договора между Словакией и НАТО, такие штабы уже есть в трех прибалтийских странах: в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии. 

    Какое будущее  у Сил быстрого реагирования НАТО  в Европе, если президент Трамп назвал эту организацию "устаревшей", пережившей причину своего создания, и, судя по всему, нацелен на ее трансформацию?

    – Скорее всего, речь идет о восточном крыле НАТО, о Прибалтике и Польше, о странах, которые настаивают на присутствии у себя таких военных подразделений, способных к мобильному развертыванию в случае необходимости. 

    Конечно, наращивание военного присутствия США и НАТО создает в Старом свете напряженную обстановку, побуждает Россию к ответным действиям.  Решит ли Трамп отозвать эти военные подразделения из ЕС? Думаю, все дело в финансах. Трамп будет руководствоваться именно этими соображениями. 

    Во время избирательной кампании и после нее он не раз заявлял, что НАТО  дорого обходится США,  что страна уже не может себе позволить содержать альянс. Действительно, из 28 членов НАТО только пять — США, Греция, Польша, Эстония и Великобритания — выполняют обязательства, отчисляют на оборону до 2% от объема валового внутреннего продукта. 

    Словакия до недавнего времени тратила на военные нужды 0,5%, сейчас больше. Но по данным Словацкого института политики безопасности, только к 2020 году эта цифра должна вырасти до  1,6%., что, кстати, у ряда наших экспертов вызывает сомнение. Так что Трамп прав – почему собственно Америка должна нести  основное экономическое бремя обеспечения  безопасности Европы, и, кстати, Украины тоже?

    Ксавье Моро (Xavier Moreau), специалист по Украине, основатель портала, посвященного геостратегическому анализу Stratpol.
    fr.aleteia.org
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    Если Трамп решит сократить, а то и отозвать американские подразделения, какая альтернатива останется у Европы?

    – Честно говоря, я в такой сценарий не верю… Это  непросто  сделать даже  президенту США. Он может не найти поддержки  у конгресса. Но если подобное случится, Евросоюзу придется, наконец, задуматься о создании собственных воинских подразделений, что кстати сократит  зависимость Европы от американцев. "Европейская армия" могла бы (как главная задача) нести охрану внешних границ  союза. 

    Но пока военное присутствие США в Европе растет, что объясняют так называемой "российской военной угрозой". Вот и штаб в Словакии якобы развернут для ее отражения. Эта линия на конфронтацию  с Россией продолжится при президенте Трампе?

    – Можем судить только по заявлениям нового президента США. Мне представляется, что он настроен на определенное смягчение отношений с Москвой. Ведь страдает и экономическое сотрудничество,  несут убытки деловые круги Америки,  частью которых он  сам еще недавно являлся. 

    При Обаме Запад зашел в такую глухую конфронтацию с Россией, что подвел ситуацию к порогу "холодной войны". Дальше, как говорится, "ехать некуда".  Потому я настроен  оптимистично. Думаю, нас ждет  разрядка напряженности.

    Если исчезнет  "российская угроза",  понадобятся ли все эти  штабы связи,  наподобие того, что только что  с помпой открыли в Словакии?

    – Сомнительно… Но на европейском континенте остается действительно грозная опасность. Имею в виду терроризм, неконтролируемую миграцию. А есть и угроза ядерного терроризма: в странах Восточной Европы за последние пять лет были предотвращены четыре попытки продажи радиоактивных материалов. Противостоять этому злу можно только вместе с Россией. Актуально это, а не замшелые страшилки вчерашнего дня.

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