Слишком дорого. Эксперт о США и оплате безопасности Европы

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РИА Новости Украина

В Словакии торжественно открыта региональная штаб-квартира НАТО, прессу на мероприятие не допустили. Представители минобороны СР подчеркивают, что речь не идет о создании базы НАТО на постоянной основе.

Это событие для Sputnik Česká republika прокомментировал председатель "Словацкого союза антифашистов" Братиславского края Мартин Крно.

– Я думаю, что речь идет о центре связи НАТО, который разместился в предместьях Братиславы, в казармах Vajnory, численностью 41 человек, в том числе два десятка мест зарезервировано для представителей других стран альянса. Это сделано на основе договора между Словакией и НАТО, такие штабы уже есть в трех прибалтийских странах: в Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Какое будущее у Сил быстрого реагирования НАТО в Европе, если президент Трамп назвал эту организацию "устаревшей", пережившей причину своего создания, и, судя по всему, нацелен на ее трансформацию?

– Скорее всего, речь идет о восточном крыле НАТО, о Прибалтике и Польше, о странах, которые настаивают на присутствии у себя таких военных подразделений, способных к мобильному развертыванию в случае необходимости.

Конечно, наращивание военного присутствия США и НАТО создает в Старом свете напряженную обстановку, побуждает Россию к ответным действиям. Решит ли Трамп отозвать эти военные подразделения из ЕС? Думаю, все дело в финансах. Трамп будет руководствоваться именно этими соображениями.

Во время избирательной кампании и после нее он не раз заявлял, что НАТО дорого обходится США, что страна уже не может себе позволить содержать альянс. Действительно, из 28 членов НАТО только пять — США, Греция, Польша, Эстония и Великобритания — выполняют обязательства, отчисляют на оборону до 2% от объема валового внутреннего продукта.

Словакия до недавнего времени тратила на военные нужды 0,5%, сейчас больше. Но по данным Словацкого института политики безопасности, только к 2020 году эта цифра должна вырасти до 1,6%., что, кстати, у ряда наших экспертов вызывает сомнение. Так что Трамп прав – почему собственно Америка должна нести основное экономическое бремя обеспечения безопасности Европы, и, кстати, Украины тоже?

Если Трамп решит сократить, а то и отозвать американские подразделения, какая альтернатива останется у Европы?

– Честно говоря, я в такой сценарий не верю… Это непросто сделать даже президенту США. Он может не найти поддержки у конгресса. Но если подобное случится, Евросоюзу придется, наконец, задуматься о создании собственных воинских подразделений, что кстати сократит зависимость Европы от американцев. "Европейская армия" могла бы (как главная задача) нести охрану внешних границ союза.

Но пока военное присутствие США в Европе растет, что объясняют так называемой "российской военной угрозой". Вот и штаб в Словакии якобы развернут для ее отражения. Эта линия на конфронтацию с Россией продолжится при президенте Трампе?

– Можем судить только по заявлениям нового президента США. Мне представляется, что он настроен на определенное смягчение отношений с Москвой. Ведь страдает и экономическое сотрудничество, несут убытки деловые круги Америки, частью которых он сам еще недавно являлся.

При Обаме Запад зашел в такую глухую конфронтацию с Россией, что подвел ситуацию к порогу "холодной войны". Дальше, как говорится, "ехать некуда". Потому я настроен оптимистично. Думаю, нас ждет разрядка напряженности.

Если исчезнет "российская угроза", понадобятся ли все эти штабы связи, наподобие того, что только что с помпой открыли в Словакии?

– Сомнительно… Но на европейском континенте остается действительно грозная опасность. Имею в виду терроризм, неконтролируемую миграцию. А есть и угроза ядерного терроризма: в странах Восточной Европы за последние пять лет были предотвращены четыре попытки продажи радиоактивных материалов. Противостоять этому злу можно только вместе с Россией. Актуально это, а не замшелые страшилки вчерашнего дня.

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