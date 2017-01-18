Новый мировой порядок. "Холодная война" близится к концу?

РИА Новости Украина

Президент Дональд Трамп еще в своей предвыборной кампании заявлял, что готов сотрудничать с Россией и уйти от политики "холодной войны", которую вел его предшественник. Он также заявил о возможности отменить санкции против России.

И хотя многие страны ЕС, особенно восточноевропейские, по-прежнему враждебно настроены к России, Италия может возглавить движение на отмену антироссийских санкций и стать геополитическим мостом на новой фазе развития.

Sputnik Italia побеседовал о перспективах с доцентом по международным вопросам Университета Луисс Гуидо Карли Раффаэле Маркетти.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони неоднократно говорил, что холодная война с Россией никому не нужна, при том, что хорошие итало-российские отношения – это константа внешней политики двух наших стран при каждом премьере.

Ситуация осложнилась в последние годы из-за санкций. Однако есть два фактора, это выход Великобритании из ЕС и избрание Трампа, они могут привести к пересмотру отношений между Евросоюзом и Россией и к сокращению, или даже полной отмене санкций.

С приходом Трампа ситуация меняется. Каковы шансы на улучшение отношений между Западом и Россией?

– Разумеется, Трамп неоднократно заявлял, что хочет иметь отношения с Россией не как при Обаме. Но мы должны помнить о разнице во взглядах между Трампом и членами его будущего правительства. На днях мы видели выступления в сенате, министр обороны и министр иностранных дел показали отношение к России несколько отличное от того, которого придерживается Трамп. Этот вопрос еще нужно будет прояснить.

Однако даже с приходом Трампа улучшить отношения с Россией будет не так просто, поскольку даже не столько Америка, сколько ЕС тормозит потепление, и нужно будет, чтобы страны, наиболее дружелюбно относящиеся к России, убедили в необходимости диалога восточноевропейские страны.

Италия могла бы сыграть роль геополитического моста между Европой и Россией?

– Да, традиционно "мостом" между Европой и Россией были Италия и Германия, на них ляжет бремя создать в ЕС условия для возобновления диалога. В обеих странах пройдут выборы в 2017 году, в Германии точно, в Италии возможно. Это переходный период, период неопределенности. К тому же ситуация с избирательной кампанией сложная, правительство Германии уже заявило о своем беспокойстве из-за российских хакеров. Все эти вещи, разумеется, могут осложнить ситуацию.

В общем геополитическом контексте напряженность между Россией и США неизбежна? Можно ли это назвать "холодной войной"?

– Не думаю, что эта ситуация продлится вечно, мы видим, что геополитическая картина мира меняется. В долгосрочной перспективе мы видим относительный закат Запада, то есть США и Европы. С другой стороны, мы видим усиление стран, не входящих в Западный альянс, в первую очередь это Китай, Индия и Россия, которая исторически играла роль "евразийского моста".

И в этот период, когда Запад рискует утратить роль геополитического лидера в мире, необходимо понять, что Западу придется иметь дело со странами, которые в него не входят, такими как Китай и Россия.

Какого развития событий мы можем ожидать?

– Если страны решат продолжать соревноваться, ситуация, разумеется, не будет спокойной, мы увидим лишь соперничество, надеемся, что не войну. Если же страны решат перейти к диалогу, необходимо будет вместе пересмотреть некоторые внешнеполитические правила игры. Это будет неспокойный период, но он может пройти мирно.