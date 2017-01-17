Кандидаты на пост главы Европарламента: "народник", социалист, либерал

Александр Шишло, специально для РИА Новости Украина, Брюссель (Бельгия)

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста главы ЕП и решении возглавить избирательный список Социал-демократической партии Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Тройка тяжеловесов

63-летний итальянец Антонио Таяни, в прошлом еврокомиссар по промышленности и предпринимательству, бывший также доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, представляет парламентскую фракцию ведущей в Евросоюзе политической силы – правоцентристской Европейской народной партии. Она имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751.

Соотечественник Таяни 58-летний Джанни Пителла является выдвиженцем Партии европейских социалистов, второй по влиянию в Европе. Пителла возглавляет ее парламентскую фракцию, располагающую голосами 189 своих членов.

Экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт возглавляет парламентскую группу европейских либеральных демократов. В ее рядах 69 депутатов.

В отличие от Таяни и Пителлы, 63-летний Верхофстадт занимает жесткую антироссийскую позицию, постоянно держа под прицелом критики политику руководства РФ.

Черт в деталях

Реально противостоять Таяни, которому наблюдатели прочат кресло главы ЕП, может только Пителла.

Авторитет Верхофстадта, которого члены ассамблеи ранее выдвинули своим представителем на переговоров по выходу Великобритании из ЕС, резко упал после предпринятой им неудавшейся попытки объединиться с депутатами от крупнейшей оппозиционной силы Италии "Движения 5 звезд", которая вместе с евроскептиками британской Партии независимости (UKIP) формирует в ЕП фракцию "Альянс за прямую демократию в Европе". Соратники Верхофстадта по группе не поддержали его готовность отступить от идеалов демократии ради избрания главой Европарламента.

Большинство депутатов сегодня убеждены в том, что председатель ассамблеи, как руководитель института ЕС, должен быть твердым защитником европейских ценностей и непримиримым борцом с политиками из числа популистов, националистов и "еврофобов". Во имя этого "народники" пять лет назад негласно договорились с социалистами, что их представители в случае избрания будут находиться у руля Европарламента попеременно, по 2,5 года.

Тем не менее, по взаимному согласию сторон, социалист Мартин Шульц занимал главный пост ЕП не полсрока, а все пять лет. После его отставки мандат должен был перейти к одному из членов фракции Европейской народной партии.

Однако внезапная отставка Шульца, который был гарантом незыблемости договоренности, спутала карты и побудила Пителлу объявить ее больше недействующей. Данное решение лидер фракции "народников" Манфред Вебер назвал предательством коалиции, которая противостояла росту влияния евроскептиков в ассамблее.

Пителла заявил, что его группа больше не приемлет монополию во власти со стороны ЕНП, представителями которой также являются главы Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. При этом Пителла заявил об оппозиции социалистов к политике "народников", ввергнувшей ЕС в тиски жесткой экономии, недовольство которой все более активно проявляют рядовые европейцы.

Результатом раскола так называемой "большой коалиции" в ЕП стало то, что теперь избрание его главы зависит от голосов членов малых парламентских фракций, объединяющих популистов и евроскептиков.

Другие претенденты на кресло председателя ассамблеи, не имеющих реальных шансов занять его, выдвинуты фракциями консерваторов — фламандская националистка Хельга Стевенс, радикальных левых — итальянка Элеонора Форенца, "зелеными" — британец Жан Ламберт, радикальными правыми — румынка Лаурентиу Ребега.

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Выборы главы ЕП начнутся с 9 часов утра. Согласно ожиданиям, они не будут простыми и могут затянуться до вечера.

Новый председатель ассамблеи должен получить абсолютное большинство избирательных бюллетеней — 50% плюс один голос.

Процедурой предусмотрены три раунда голосования. Если победитель не будет определен после третьего тура, двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов, встретятся в четвертом туре. В этом случае для победы требуется набрать простое большинство голосов. В случае ничейного результата председателем ЕП будет объявлен старший по возрасту кандидат.

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На кресло главы ассамблеи может претендовать член ассамблеи, поддерживаемый одной из фракций или располагающий голосами как минимум 5% депутатов – не менее 38.