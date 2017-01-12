Украина - Италия. Возврат картин: шантаж или выкуп?

РИА Новости Украина

В декабре прошлого года украинские власти наконец-то вернули музею Castelvecchio города Верона картины, которые были украдены в ноябре 2015 года и найдены полгода спустя в Украине.

Несмотря на кажущийся счастливый конец эта история вызвала обеспокоенность депутатов парламента региона Венето (Veneto) и Ассоциации "Венето-Россия": за день до возвращения картин глава итальянского МИДа Анджелино Альфано (Angelino Alfano) объявил о выделении миллиона евро на гуманитарную помощь Украине. Совпадение?



Sputnik Италия обсудил эту неожиданную тему с депутатами парламента региона Венето.

Лучано Сандона (Luciano Sandonà):

"Учитывая то, что произошло, мы бы хотели понять, совпадением ли является факт, о котором сказано в прессе-релизе МИДа, представленном за день до возвращения картин. Там говорилось об этой внезапной и ни с чем не связанной гуманитарной помощи.



Мы хотим понять, чем руководствовался МИД, когда распорядился бюджетными деньгами Италии таким образом. Если это был "выкуп" за картины, то такое положение дел совершенно неприемлемо, потому что мы как страна уже оказываем помощь Украине".

Стефано Вальдегамбери (Stefano Valdegamberi):

"Все началось с весьма подозрительного заявления министра иностранных дел Анджелино Альфано — он сказал, что Украине была оказана "гуманитарная" поддержка, чтобы помочь жителям востока страны. Странно то, что это произошло за день до того, как картины отправились из Киева в Италию. Это подозрительно маленький промежуток времени. Мы никогда не узнаем, что же произошло на самом деле, но это очень похоже на попытку показать кому-то, что они чего-то добились… Какой смысл давать средства диктатору и его истеблишменту с многомиллиардным состоянием, которые не делают ничего для своего народа, когда мы берем эти деньги из кармана простых итальянцев? Мы должны отдавать Украине свои деньги?". Юрий Луценко/Facebook ФОТО. Антикварные вазы и картины, найденные у Андрея Клюева

Пальмарино Дзоккателли (Palmarino Zoccatelli):

"Я беседовал по телефону с сенатором Паоло Тозато (Paolo Tosato), который попросил меня сообщить, что он собирается направить Сенату в Рим парламентский запрос по данной теме. Учитывая степень коррумпированности нынешних киевских властей, было бы не удивительно, если бы это оказался самый настоящий выкуп.



Кроме того, я также сомневаюсь, на какие же нужды пошли эти деньги. Нам сказали, что это миллион евро для жителей востока Украины, но для каких именно? Для жителей Донбасса, которых постоянно бомбят, или для кого? Потому что иначе непонятно, что это за жители востока Украины. Я, конечно же, не верю, что Порошенко направил эти средства жителям Донецка, Луганска и других городов, которые находятся под обстрелами".

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