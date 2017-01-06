Неожиданный урок американского английского

GABRIELLE LURIE / AFP

Сергей Баблумян – публицист, для РИА Новости Украина

Для данного материала важны подробности. Итак, веранда обычной американской двухэтажки в окрестностях Детройта. Точно такой же дом через улицу. У дома паркуется ослепительно белый Dodge. Из него выходит женщина в красном, звонит. Дверь открывает женщина в шортах, дамы радостно трутся щечками. До веранды, где мы с Раисой Кондратьевной пьем чай, доносится радостное щебетанье подружек.

Раиса Кондратьевна – в недавнем прошлом финансовый инспектор откуда-то из-под Львова. Три года назад с мужем и дочерью Яной приехала в Америку. Пока снимают квартиру, но ждут не дождутся, когда переедут "на милю" — так здесь называют оформленный в кредит дом – свидетельство кое какого достатка и первый шаг к более-менее престижному образу жизни.

Сказать, что Рае в Америке нравится все, было бы неправдой. Когда недавний фининспектор моет у соседей полы и убирает чужие квартиры – чего уж тут поэтического? Но Рая надежды не теряет – водительские права уже на руках, зубрит английский, муж-дальнобойщик зарабатывает хорошо, скопив, сколько надо, можно поступить на курсы риелторов и ездить на таком же белоснежном Dodge.

…Прошло минут десять-двенадцать. Женщина в красном и подруга в шортах продолжают ворковать. Время от времени слышится изумленно-восхищенное "Oh, my God!", которым каждый уважающий себя американец откликается на что угодно. Дама в красном на минутку покидает даму в шортах, приносит бутылочку Pepsi.

…Рая, как и большинство украинских переселенцев, о политике не говорит. Но тут, увидев на столике журнал с фотографией Путина, вдруг заводится.

- Вы знаете, чем можно напугать Путина?

— Чем?

- Демократической Украиной с процветающей экономикой!

— А Путину-то с чего пугаться?

- Как? Мы с Россией ближайшие родственники, а, получается, Украина смогла стать образцовым, хорошо работающим государством. А Россия?

— Но образцовой Украины что-то не видать…

- Не видать, — соглашается Рая. – Иначе мы бы здесь не были…

Между беседующими на пороге женщинами оказывается черный лабрадор. Подружки слегка расступаются, и собака уверенно входит в дом.

Пару дней тому назад на задний двор этого дом въехал экскаватор, но прежде чем он въехал, супруг дамы в красном пообщался с соседом-армянином, тоже недавним эмигрантом. "Экскаватор, — сказал он соседу, — может при въезде вдруг задеть пару-другую веток дерева, стоящего на твоей территории. Ты позволишь?". "Никаких вопросов", — заверил сосед-армянин. Спустя день муж дамы в красном поднес ему на подпись бумагу. "Это что?" — спросил сосед-армянин. "Юридически оформленное подтверждение, что ты разрешаешь проезд экскаватора рядом с деревом, которое принадлежит тебе на правах частной собственности". "Но я же и так согласился…". Когда экскаватор вползал во двор, на дереве не шелохнулся ни один листик.

Дома на Львовщине у Раи остались отец и старшая дочь, и как только дела у супругов пойдут в гору, их тоже ждет перелет через океан.

— Старшая в Америку просто рвется, с английским у нее порядок, девочка хорошо играет в баскетбол и еще лучше поет, — говорит Рая.

— А как с отцом?

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- С ним сложнее. Объясняю: "Здесь лучше!", а он – "Везде хуже!". Возраст, наверное…

Разговор женщин в доме напротив, похоже, вступает в завершающую фазу. Точно так, как и наша беседа с Раей, длящаяся уже час – ровно столько, сколько длится урок английского, на который она три раза в неделю привозит Яну. Прощаясь, Рая посмотрела в сторону идущей к белоснежному Dodge женщине в красном, сказала.

- В Америке нам, конечно, лучше, чем дома. Но вот это… - кивнула она вслед отъезжающему Dodge, — вот это не могу ни понять, ни принять.

— То есть?

- Ну, когда стоишь у порога битый час, а приглашения войти в дом можешь не дождаться…